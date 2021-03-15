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Приходько, Каминская или Ахат: загадочную Бабку из шоу "Маска" подозревают в беременности

Сегодня, 18:30

А слух этот пустил ведущий Владимир Остапчук

В прошлом эфире грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина", где рассекретили сразу две звезды, ведущий Владимир Остапчук заявил, что одна из участниц проекта беременна.

Сперва все подозрения пали на Розу, но певица Алина Гросу, которая выступала в этом образе, заявила, что пока не ждет ребенка. А во время восьмого эфира звездные детективы, похоже, рассекретили героиню, которая действительно находится в положении.

Бабка на шоу "Маска"
Бабка на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Так, зрители предполагали, что в этом образе могут скрываться Слава Каминская, Светлана Тарабарова или Надежда Мейхер. В этот раз на сцене грандиозного шоу "Маска" участница поразила проникновенным исполнением песни "Снег" Ирины Билык, в который раз кардинально изменив голос.

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Но если раньше детективы были убеждены, что под маской Бабки кроется Настя Приходько, то после этого выступления они и не знают, что думать. Оля Полякова предположила, что это может быть скрипачка и певица Ассия Ахат.

Андрей Данилко, Оля Полякова и Буряк
Фото: телеканал "Украина"

А вот Олег Винник обратил внимание на округлые формы Бабки и поинтересовался, бьется ли у нее внутри два сердца.

"Так, у неї животик є. Це ж видно! – отметил DZIDZIO в эфире телеканала "Украина". – Ти любиш секс, Бабко?"

DZIDZIO
Фото: телеканал "Украина"

Однако участница не стала отвечать артисту. Тогда ведущий Владимир Остапчук спросил у Бабки, не тошнит ли ее по утрам.

"Меня тошнит от вопроса DZIDZIO, – отрезала своенравная героиня шоу "Маска". – Я дам только одну подсказку и больше говорить не буду. Я – непрофессиональная певица, но благодаря моей любимой песни "Кукла" поверила в себя. Спасибо Андрею Михайловичу (Данилко – ред.) лично за альбом "После тебя".

Впрочем, эта подсказка никак не помогла детективам отгадать, кто замаскировался в этом образе. Единственное, в чем они убеждены, что это человек, который еще не объявил о своей беременности. Какая знаменитость скоро станет мамой?

Смотрите новые выпуски самого загадочного на украинском телевидении проекта "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее Алина Гросу рассказала, что не так с костюмом Розы на шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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