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Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

Сьогодні, 14:36

Співачка розповіла, як зараз відноситься до Олі Полякової

В сьомому ефірі найзагадковішого шоу країни "Маска" всі дізналися, що в образі Троянди була Аліна Гросу. Популярна українська співачка і актриса прийшла в студію програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Під час відвертого інтерв'ю з ведучими Анатолієм Анатолічем і Григорієм Германом артистка розповіла, з якими складнощами зіткнулася в шоу "Маска" і як змінилося її ставлення до зіркового детектива Олі Полякової після коментарів зірки.

Аліна Гросу в образі красуні Рози в гіпершоу "Маска" вразила всіх. Артистка щоразу дивувала зміною вокалу, цікавими загадками про себе та інтригуючими відповідями. Сама ж співачка зізнається – їй дуже приємно було чути гарні відгуки про виступи на проєкті, особливо вразили коментарі зіркових детективів.

Аліна Гросу
Аліна Гросу
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я просто в шоці, скільки хороших слів сказала про мене Оля Полякова, я відразу ж розтанула, коли це почула! Звичайно, крім "Бджілки", коли вона намагалася процитувати мою пісню словами "Я бджілка, бджілка, бджілка, я зовсім не ведмідь" – наплутала текст. Але інше було дуже приємно чути, і взагалі я кайфую від цього. Оля просто прекрасна!" прокоментувала Аліна Гросу.

Крім того, зірка розповіла про складнощі участі в такому масштабному і загадковому шоу.

"Я постійно переживала, щоб цей вентилятор, який знаходиться в масці, не відвалився і я могла дихати, – поділилася артистка в програмі" Ранок з Україною". – А що стосується таємності – я постійно на зйомках, тому близькі особливо не питали, куди їду. Правда, консьєржка, напевно, була в шоці, тому що одного разу я забула, що маскуватися треба вже в машині, і вийшла з квартири в досить дивному одязі: толстовка, екошуба, окуляри і кілька масок. Вона не зрозуміла, хто це, можливо, вже пограбували когось".

Раніше Аліна Гросу відповіла на жарт Олі Полякової.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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Аліна Гросу Оля Полякова шоу Маска
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