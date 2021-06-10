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Після скандалів Кіркоров зухвало похвалився настроєм на 18+. І це не про погоду

Сьогодні, 18:39

Нещодавно артист вирушив до жаркої країни відкривати літній сезон. Правда, відпочинок співака порушили новини з рідної країни – Кіркорову довелося розбиратися з черговим скандалом

Російський співак і ексчоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров, який днями розгромив команду Лободи через образи на його адресу, продовжує свій "гарячий" відпочинок в Дубаї. Артист позував на набережній, написавши у своєму пості загадкову відповідь хейтерам.

На фото, яке Філіп Кіркоров опублікував у своєму Instagram-акаунті, артист позував на тлі місцевої визначної пам'ятки на набережній. Кіркоров був в сонцезахисних окулярах і смугастій сорочці.

"Настрій 18+. І це не про погоду!" – написав співак.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

У коментарях фанати артиста підтримали його бадьорий настрій, з огляду на скандал, який днями "підірвав" Мережу.

  • "Філіп – супер, всім ворогам на зло"
  • "Який приємний молодик"
  • "Нехай настрій буде такий завжди"
  • "Король!"
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Скандал з Філіпом Кіркоровим почався після того, як продюсерка Світлани Продюсер Лободи Нателла Крапівіна розгромила російський шоу-бізнес. Потім продюсерка прокоментувала фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці, де він позував з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом Давидом Манукяном. Нателла зухвало написала, що "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик" за таке.

Філіп Кіркоров не одразу відповів Нателлі. Однак вже через пару днів підірвав соцмережу своїм відеозверненням, в якому розгромив команду Світлани Лободи.

У підсумку все призвело до того, що Нателла Крапівіна звинуватила Кіркорова в пропаганді моральних виродків і збоченців. Продюсерка сказала, що її коментар під фото Кіркорова був не про ненависть до геїв, а про неталановитих зірок, натякаючи на Давида Манукяна.

Дивіться в сюжеті, як Філіп Кіркоров яскраво відсвяткував своє 53-річчя на самоізоляції торік:

Нещодавно в Мережі знайшли старе інтерв'ю Філіпа Кіркорова про секс-меншини. У ньому співак заявив, що гомосексуальність – це недолік.

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