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Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)

Сьогодні, 18:35

Зоя – не біологічна дочка Олександра, а дитина Олени Мозгової від минулих стосунків. Артист вважає дівчину рідною донькою

Олександр Пономарьов показав рідкісний знімок з дочкою
Олександр Пономарьов показав рідкісний знімок з дочкою
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Знаменитий український співак Олександр Пономарьов, який раніше пояснив, чому українське журі низько оцінило виступ Латвії на "Євробаченні", показав дуже рідкісний знімок зі своєю дочкою Зоєю.

Зоя – не біологічна дочка Олександра, а дитина його ексдружини Олени Мозгової від попередніх стосунків. Проте Пономарьов вважає дівчину рідною.

На своїй сторінці в Instagram Олександр опублікував знімок з Зоєю і привітав усіх зі святом.

"До мене приїхала доця і ми разом вітаємо вас із святом Вознесіння Христового! Христос Воскрес!" – підписав публікацію артист.

Олександр Пономарьов та його дочка Зоя
Олександр Пономарьов та його дочка Зоя
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

У коментарях під постом багато шанувальників написали у відповідь Олександру десятки приємних слів і теж привітали зі святом:

  • Наче однолітки!
  • Браво вашій творчості і вмінню оберігати сімейні цінності. Особлива подяка за християнський посил. Дочка красуня!
  • Гарне фото.
  • Зі святом! І вам з доцею хорошого відпочинку!
  • Гарна доня!
Скріншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Олександр Пономарьов 10 років перебував у стосунках з українською продюсеркою, дочкою співака Миколи Мозгового – Оленою Мозговою. У 1998 році у пари народилася дочка Євгенія. Зараз дівчина проживає в Португалії.

У 2006 році Олександр одружився з Вікторією Мартинюк, у шлюбі з якою народився син Олександр. Хлопчик з'явився на світ в 2007 році. Пономарьов і Мартинюк розлучилися через п'ять років після народження сина.

Зараз Олександр Пономарьов не розкриває будь-які подробиці про своє особисте життя.

"Я не буду говорити, чи є натхненниця. Це моє особисте життя, я його уже не афішую. А яка вона має бути – як боженька управить, такою вона і має бути. Я вже рази зо два афішував і зрозумів, що це неприємно. Я не хочу про це говорити", – розповідав раніше Олександр в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Дивіться відео про те, як Олександр Пономарьов зібрав чоловічий квартет:

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