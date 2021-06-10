Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)
Зоя – не біологічна дочка Олександра, а дитина Олени Мозгової від минулих стосунків. Артист вважає дівчину рідною донькою
Знаменитий український співак Олександр Пономарьов, який раніше пояснив, чому українське журі низько оцінило виступ Латвії на "Євробаченні", показав дуже рідкісний знімок зі своєю дочкою Зоєю.
Зоя – не біологічна дочка Олександра, а дитина його ексдружини Олени Мозгової від попередніх стосунків. Проте Пономарьов вважає дівчину рідною.
На своїй сторінці в Instagram Олександр опублікував знімок з Зоєю і привітав усіх зі святом.
"До мене приїхала доця і ми разом вітаємо вас із святом Вознесіння Христового! Христос Воскрес!" – підписав публікацію артист.
У коментарях під постом багато шанувальників написали у відповідь Олександру десятки приємних слів і теж привітали зі святом:
- Наче однолітки!
- Браво вашій творчості і вмінню оберігати сімейні цінності. Особлива подяка за християнський посил. Дочка красуня!
- Гарне фото.
- Зі святом! І вам з доцею хорошого відпочинку!
- Гарна доня!
Олександр Пономарьов 10 років перебував у стосунках з українською продюсеркою, дочкою співака Миколи Мозгового – Оленою Мозговою. У 1998 році у пари народилася дочка Євгенія. Зараз дівчина проживає в Португалії.
У 2006 році Олександр одружився з Вікторією Мартинюк, у шлюбі з якою народився син Олександр. Хлопчик з'явився на світ в 2007 році. Пономарьов і Мартинюк розлучилися через п'ять років після народження сина.
Зараз Олександр Пономарьов не розкриває будь-які подробиці про своє особисте життя.
"Я не буду говорити, чи є натхненниця. Це моє особисте життя, я його уже не афішую. А яка вона має бути – як боженька управить, такою вона і має бути. Я вже рази зо два афішував і зрозумів, що це неприємно. Я не хочу про це говорити", – розповідав раніше Олександр в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".
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