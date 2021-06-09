У Мережі знайшли старе інтерв'ю Кіркорова про секс-меншини: Я їх називав голубою зграєю

26-років тому Філіп Кіркоров дав інтерв'ю, в якому заявив, що гомосексуальність – це недолік

26 років тому Філіп Кіркоров називав геїв "блакитною зграєю" Фото: скриншот

Скандал навколо Філіпа Кіркорова і Нателли Крапівіної не вщухає, а лише розгоряється з новою силою. У соцмережах цю історію обговорюють все активніше, ділячись знімками, скриншотами і відео.

Коротко про сварку: продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна різко висловилася про весь російський шоу-бізнес і нещодавню премію МУЗ-ТВ, назвавши це все "цирком виродків". Появу Філіпа Кіркорова, який прийшов на захід в оточенні напівголих хлопців і свого друга Дави Манукяна, Нателла назвала "паноптикумом в чистому вигляді", а про Даву уточнила, що таких як він на Кавказі "на шашлики ріжуть".

Філіп Кіркоров і Давид Манукян Фото: instagram.com/fkirkorov

У відповідь на це розлючений Кіркоров записав відеозвернення, в якому заявив, що не сприймає гомофобію, трансфобією і будь-які інші прояви дискримінації.

І у ту ж мить в соцмережах згадали про його інтерв'ю 26-річної давності, де поп-король називає представників секс-меншин "блакитною зграєю". Відео опублікував Telegram-канал "Только никому".

"Я їх називав "голуба зграя". Вони організовували ці концерти. Я нічого проти сексуальних меншин не маю і приймаю будь-які недоліки людей. Вважаю, що треба бути толерантною людиною в стосунках. Але це не означає, що я при першій зустрічі з гомосексуалістами кинуся до них в обійми", – розповів Кіркоров в інтерв'ю, записаному в 1995 році.

Раніше Life Сьогодні вирішили зібрати всі скандали, пов'язані зі співачкою Світланою Лободою і ще раз докладно розповісти, чому ж посварилися Нателла Крапівіна і Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, після публічної сварки з Філіпом Кіркоровим Нателла Крапівіна заявила, що вона припиняє співпрацю зі Світланою Лободою і йде з шоу-бізнесу. Після цього продюсерка не давала жодних коментарів.

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