Як виглядала і скільки заробляла Регіна Тодоренко в 22 роки (фото)

Регіна опублікувала в своєму Instagram-акаунті два знімка і розсекретила свій заробіток до популярності

Регіна Тодоренко поділилася архівними фото Фото: instagram.com/reginatodorenko

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка розповіла, як схуднути після вагітності, показала себе в 22 роки і розсекретила, скільки вона тоді заробляла.

На своїй сторінці в Instagram Регіна розмістила два архівних фото.

"У 2012 році, мені 22 роки. Я випускниця Київського національного університету культури і мистецтв з Селища Котовського (мікрорайон Одеси – Ред.). Я заробляю 5200 гривень на місяць, яких мені вистачає на оренду квартири разом з подругою і їжу", – написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко в 22 роки Фото: instagram.com/reginatodorenko

Далі Регіна пояснила, що саме в 22 роки вона загадала на свій день народження багато подорожувати.

"Моя мрія збулася ще масштабніше, ніж я загадувала. Я вірю, що кожен може зробити свою мрію реальністю", – написала Регіна.

Тоді Регіна стала ведучою популярної програми про подорожі – "Орел і Решка" і об'їздила десятки країн світу.

Ведуча повідомила, що хоче провести на тему реалізації бажань прямий ефір в Instagram, створити лекції або навіть написати книгу.

"Мене справді це все надихає, я вважаю таку інформацію важливою", – пояснила Регіна.

Також Тодоренко згадала той факт, що вона стала єдиною "жінкою телемандрівницею", яка здійснила безперервну кругосвітню подорож.

Регіна Тодоренко розповіла про здійснення своїх бажань Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко – не тільки телеведуча, але і співачка. У 2008 році на запрошення Наталії Могилевської вона взяла участь в українській "Фабриці зірок-2", ставши фіналісткою шоу. Після проєкту вона стала солісткою гурту Real O. У 2014 році стала ведучою "Орла і решки". Через рік вона почала сольну кар'єру, випустивши пісню Heart's Beating. У 2015 році Регіна вирушила в навколосвітню подорож разом з програмою "Орел і решка", яка тривало вісім місяців.

В останні роки Регіна працює і проживає в Росії. У 2018 році Регіна вийшла заміж за співака і ексучасника гурту Smash!! Влада Топалова. У тому ж році у пари народився син Михайло.

Раніше Регіна розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком Владом Топаловим.

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