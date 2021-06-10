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Як виглядала і скільки заробляла Регіна Тодоренко в 22 роки (фото)

Сьогодні, 16:45

Регіна опублікувала в своєму Instagram-акаунті два знімка і розсекретила свій заробіток до популярності

Регіна Тодоренко поділилася архівними фото
Регіна Тодоренко поділилася архівними фото
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка розповіла, як схуднути після вагітності, показала себе в 22 роки і розсекретила, скільки вона тоді заробляла.

На своїй сторінці в Instagram Регіна розмістила два архівних фото.

"У 2012 році, мені 22 роки. Я випускниця Київського національного університету культури і мистецтв з Селища Котовського (мікрорайон Одеси – Ред.). Я заробляю 5200 гривень на місяць, яких мені вистачає на оренду квартири разом з подругою і їжу", – написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко в 22 роки
Регіна Тодоренко в 22 роки
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Далі Регіна пояснила, що саме в 22 роки вона загадала на свій день народження багато подорожувати.

"Моя мрія збулася ще масштабніше, ніж я загадувала. Я вірю, що кожен може зробити свою мрію реальністю", – написала Регіна.

Тоді Регіна стала ведучою популярної програми про подорожі – "Орел і Решка" і об'їздила десятки країн світу.

Ведуча повідомила, що хоче провести на тему реалізації бажань прямий ефір в Instagram, створити лекції або навіть написати книгу.

"Мене справді це все надихає, я вважаю таку інформацію важливою", – пояснила Регіна.

Також Тодоренко згадала той факт, що вона стала єдиною "жінкою телемандрівницею", яка здійснила безперервну кругосвітню подорож.

Регіна Тодоренко розповіла про здійснення своїх бажань
Регіна Тодоренко розповіла про здійснення своїх бажань
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко – не тільки телеведуча, але і співачка. У 2008 році на запрошення Наталії Могилевської вона взяла участь в українській "Фабриці зірок-2", ставши фіналісткою шоу. Після проєкту вона стала солісткою гурту Real O. У 2014 році стала ведучою "Орла і решки". Через рік вона почала сольну кар'єру, випустивши пісню Heart's Beating. У 2015 році Регіна вирушила в навколосвітню подорож разом з програмою "Орел і решка", яка тривало вісім місяців.

В останні роки Регіна працює і проживає в Росії. У 2018 році Регіна вийшла заміж за співака і ексучасника гурту Smash!! Влада Топалова. У тому ж році у пари народився син Михайло.

Раніше Регіна розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком Владом Топаловим.

У Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу – дивіться відео про це:

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шоу-бізнес Регіна Тодоренко
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