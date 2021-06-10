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Лещенко назвав російський шоубіз "кунсткамерою, де зібрані недорозвинені ембріони"

Сьогодні, 18:04

Співак розкритикував сучасний російський шоу-бізнес. Лещенко вважає, що зараз все роблять тільки заради хайпа

Лев Лещенко розкритикував російський шоу-бізнес
Лев Лещенко розкритикував російський шоу-бізнес
Фото: instagram.com/leshchenko_lv

Після гучного скандалу колишній продюсер співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна записала звернення до Філіпа Кіркорова і звинуватила його в піарі "моральних виродків". Співак поки не відповів на звинувачення Крапівіної. З огляду на, що зараз цей скандал обговорюють всі, своєю думкою про російський шоу-бізнес вирішив поділитися Лев Лещенко з РЕН-ТВ.

Співак не в захваті від того, що відбувається.

"Це перетворилося на змагання голих дуп і довгих ніг. Це нагадує мені кунсткамеру, де зібрані недорозвинені ембріони, якісь людські гидоти ", – сказав артист.

Лещенко зазначив, сьогодні багато блогерів, тіктокери, хайпових артистів "працюють на скандал". Тому і почалися трансгендерні переодягання і більшість пісень з матами.

Російський співак Лев Лещенко
Російський співак Лев Лещенко
Фото: instagram.com/leshchenko_lv

"Це, знаєте, мотлох або, як каже моя дружина, – швидкопсувні продукти", – поділився своєю думкою артист.

Лев Лещенко вважає, що така поведінка молодих артистів є відображенням того, що відбувається в суспільстві в цілому. Співак рекомендує припинити "вакханалію" і подумати про майбутнє покоління, про дітей і молодь.

Нагадаємо, також в своєму зверненні після скандалу з Кіркоровим Крапівіна пояснила, чому їй російський шоу-бізнес все більше нагадує цирк виродків. Вона під цією фразою мала на увазі "безталанних паразитів і виродків", яких піарить Кіркоров. Вона заявила, що такі люди заради 15 секунд слави згодні на будь-яку роль, натякаючи на блогера Даву, який з'явився з Кіркоровим на премії МУЗ-ТВ.

Хто Нателлі Крапівіній подобається з молодих артистів – дивіться в інтерв'ю Ксенії Собчак:

Раніше зірки прокоментували скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова.

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