Продюсер Лободи Крапівіна розгромила російський шоу-бізнес: Нагадує цирк виродків

Продюсерка і кліпмейкерка Нателла Крапівіна поділилася своїми враженнями від церемонії нагородження премією МУЗ-ТВ в Росії, на якій виступила Світлана Лобода

Нателла Крапівіна Фото: instagram.com/natellakrapivina

Продюсерка української співачки Світлани Лободи, режисерка і кліпмейкерка Нателла Крапівіна, яка зізналася, хто подарував Лободі Ford Mustang, досить невтішно відгукнулася про російський шоу-бізнес.

Подивившись премію МУЗ-ТВ, яка напередодні пройшла в Росії, Нателла опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому назвала сучасний російський шоу-бізнес "цирком виродків".

"Короткі підсумки премії МУЗ-ТВ: шоубізнес все більше нагадує цирк виродків, виняток – кілька артистів, які зберегли внутрішню культуру і повагу до професії. Моргенштерн – ньюсмейкер від бога. Всім нас*ати, хто отримав тарілки, але його спіч увійде в історію шоу-бізнесу. Собчак – єдина ведуча, яка тягне будь-яку тухлу подію, а не відпрацьовує бабло. Ксюха, обожнюю твоє почуття гумору", – пише Нателла.

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Світлана Лобода и Нателла Крапівіна Фото: instagram.com/natellakrapivina

На премії, до слова, виступила Світлана Лобода. Нателла назвала свою підопічну "найкрутішою артисткою" і подякувала українському режисеру Олегу Бондарчуку за те, що він створив співачці яскравий номер для премії.

"Олег Боднарчук – геній! Пишаюся тим, що живу з ним в один час. У мене найкрутіший артист, який зробив номер, до якого всьому шоу-бізнесу ще як "Роскосмосу" до Ілона Маска. На премії я більше ходити не хочу. Не люблю, коли мені соромно за інших", – заявила Крапівіна.

Що сталося на МУЗ-ТВ?

Цього року на церемонії вручення МУЗ-ТВ багато знаменитостей дійсно виглядали незвично і вели себе досить неординарно. Чого варта тільки поява на червоній доріжці Ольги Бузової в золотій клітці, а Філіп Кіркоров взагалі виїхав на сцену в ковші від екскаватора.

А ще і репер Моргенштерн не дав глядачам занудьгувати – артист влаштував скандал, обматюкавши організаторів премії. Вся річ у тім, що репер чекав своєї перемоги в номінації "Найращий артист року". Але все пішло не за планом – в номінації переміг Олександр Ревва. Моргенштерн не розгубився, вийшов на сцену і влаштував розборки, вимагаючи переобрати переможця.

У відеосюжеті нижче Олег Бондарчук розкрив секрети шоу-бізнесу:

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