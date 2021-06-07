Після народження дочки Меган Маркл і принц Гаррі випустили офіційну заяву

4 червня герцогиня Сассекська народила дівчинку, яку назвала на честь принцеси Діани

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Вчора ввечері стало відомо, що у принца Гаррі і Меган Маркл народилася дочка. З цією радісною подією їх вже привітала королівська сім'я, а незабаром щасливі батьки випустили заяву на своєму сайті. Нагадаємо, що раніше Меган і Гаррі відмовилися від соцмереж.

На сайті свого благодійного фонду герцог і герцогиня Сассекські написали наступне:

"4 червня ми були благословенні появою на світ нашої доньки Лілі. Вона більше, ніж ми могли собі уявити, і ми вдячні за любов і молитви, які отримували з усього світу. Спасибі вам за вашу незмінну доброту і підтримку в цей особливий для нашої сім'ї час".

Лілі народилася у клініці Santa Barbara Cottage Hospital в Каліфорнії. Про поповнення в родині подружжя розповіло громадськості через два дні.

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Фото: instagram.com/misanharriman

Доньку Меган і Гаррі назвали на честь її бабусі принцеси Діани і прабабусі королеви Єлизавети II. Лілі – друга дитина герцогів. Їхній первісток син Арчі народився у травні 2019 року.

Зазначимо, що Дочка Меган і Гаррі стала восьмою в черзі на британський королівський престол.

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Раніше також королівська сім'я зробила заяву про народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

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