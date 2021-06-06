Письменник про сварку Меган Маркл з сім'єю Гаррі: Їй просто потрібен був привід не спілкуватися

Філ Дампьер пояснив, навіщо Меган зважилася публічно звинуватити королівську сім'ю в расизмі

Меган Маркл/королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Заява Меган Маркл про те, що члени королівської сім'ї – расисти, шокувала громадськість. В інтерв'ю з Опрою Вінфрі дружина принца Гаррі сказала, що у Великій Британії її принижували, а дочку Єлизавети II принцесу Анну хвилював колір шкіри дитини Маркл.

Автор книги про герцога і герцогиню Сассекських "У королівських костюмах: Гаррі і Меган своїми словами" Філ Дампьер пояснив, навіщо Маркл сказала в інтерв'ю подібне. На думку письменника, їй всього лише потрібен був привід, щоб назавжди припинити спілкування з королевою та іншими.

"Я не вірю, що королівська сім'я не допомогла Меган, коли їй був потрібен захист, і я не вірю, що вона була вигнанкою через расові забобони. Я не думаю, що причина "Мегзіту" в цьому. Упевнений, що Меган ніколи не збиралася залишатися в королівській родині. Боюся, що всі її звинувачення на адресу королеви, родичів, придворних та їхнього ставлення до них з Гаррі – всього лише привід. Причина того, що вони пішли – зовсім в іншому", – вважає Дампьер, пише The Sun.

Під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі Меган Маркл також зізналася, що думала про те, щоб звести рахунки з життям. За словами герцогині, королівське життя завдало приголомшливої шкоди її психічному здоров'ю.

"Мені було соромно сказати це тоді, і мені було соромно зізнатися в цьому Гаррі. Але я знала, що якщо я цього не скажу – то зроблю це", – поділилася Меган, додавши, що їй просто не хотілося жити.

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Нагадаємо, Мішель Обама вважає, що Меган і Гаррі повинні пробачити королівську сім'ю.

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