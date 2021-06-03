Дядько Кейт Міддлтон заявив про її намагання примирити Вільяма та Гаррі: робить все можливе
Кейт – чудова суддя та миротворець, впевнений 56-річний Гері Голдсміт. За його словами, герцогиня Кембриджська хоче дружби і намагається зробити все, що в її силах
56-річний Гері Голдсміт (дядько Кейт Міддлтон) заявив, що його 39-річна племінниця – це майже єдина людина, якій під силу принести мир у королівську сім'ю.
За його словами, герцогиня Кембриджська "робить все можливе", щоб принц Вільям налагодив стосунки зі своїм братом принцом Гаррі після скандального інтерв'ю.
"Якщо хтось і може принести миру королівську сім'ю, так це Кейт. Кейт – чудова суддя і миротворець. Все в ній говорить про те, що вона хоче дружби й намагається зробити все, що в її силах", – стверджує Гері в інтерв'ю журналу Closer.
Він також порадив принцу Гаррі "взяти себе в руки" і "припинити потурати своїм примхам", поки він остаточно не зруйнував стосунки з рідними.
Голдсміт заявив, що всі у родині були глибоко вражені емоційними заявами герцога Сассекського, його звинуваченнями в расизмі.
До того ж дядько Кейт Міддлтон впевнений, що його племінниця повністю готова до ролі королеви Великої Британії.
"Вона з народження була готова стати королевою, – заявляє він. – Це сучасна версія королівської сім'ї. Я думаю, що вона прекрасно підходить на цю роль. Очевидно, я трохи упереджений, але хіба Кейт і Вільям не були б чудовими у цих ролях?"
Кейт Міддлтон – герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма (онука королеви Єлизавети II), мати трьох спадкоємців британського престолу. Її часто порівнюють з покійною свекрухою, принцесою Діаною через її бездоганний стиль і поводження.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон збирається налагодити стосунки з Меган Маркл, незважаючи на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських. Крім цього, герцогиня Кембриджська анонсувала вихід своєї книги слідом за Меган Маркл.
Кейт Міддлтон і принц Вільям також запустили свій YouTube-канал.
Дивимося перше відео королівської пари!
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