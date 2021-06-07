Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Британка чи американка? Яке громадянство отримає дочка Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 07:49

Діти Сассекса – не перші члени королівської сім'ї з подвійним громадянством

Фото: Getty Images

Дочка Меган Маркл і принца Гаррі, яка народилася 4 червня і яку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор, ймовірно, буде мати подвійне громадянство, як і старший брат Арчі, передає Dailymail.co.uk.

39-річна Меган – американка, тому її діти автоматично мають право на громадянство США. Те ж саме і з Гаррі, який народився у Великобританії, а згідно з британським законодавством, громадянство може передаватися з покоління в покоління. Це означає, що діти Гаррі мають право успадкувати цей статус.

Перший син пари – Арчі, народився в Великобританії – в лікарні Портленда в Лондоні, – але у двох дітей буде британське і американське громадянство.

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Фото: instagram.com/misanharriman

Цікаво, що коли пара одружилася в 2018 році, було оголошено, що Меган планує стати громадянкою Великобританії, проте це може зайняти кілька років. Але чи буде тривати цей процес після того, як вони оселилися в США – не відомо.

Відомо, що Меган залишається громадянином США – вона проголосувала на президентських виборах в минулому році, що зробило її першим членом британської королівської сім'ї, які зробили це. При цьому, принц Гаррі, переїхавши в США в минулому році, не планував подавати заяву на отримання грін-карти або подвійного громадянства.

Діти Сассекса – не перші члени королівської сім'ї з подвійним громадянством. Окремо проживає дружина Пітера Філліпса Отем – канадка, яка зберегла громадянство, коли вони одружилися в 2008 році. Їх дочки Саванна і Ісла мають громадянство Канади і Великобританії.

Одкровення Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Не так давно в ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі планують приїхати в Лондон.

Раніше автор біографії герцогів Сассекському розповів, чому Меган Маркл вирішила звинуватити королівську сім'ю в расизмі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ми у захваті: королівська родина привітала Меган і Гаррі з народженням другої дитини У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати до Британії - ЗМІ Дядько Кейт Міддлтон заявив про її намагання примирити Вільяма та Гаррі: робить все можливе
принц Гаррі громадянство Королівська сім'я Меган Маркл діти зірок
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье

Популярні статті

Сьогодні, 17:47Смачно

5 рецептів смачної вечері, які варто приготувати

Сьогодні, 10:44Смачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

Вчора, 19:25Зірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

Вчора, 17:26Зірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

Вчора, 16:38Зірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Вчора, 10:09Психо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

Вчора, 09:20Зірково

Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

Вчора, 07:45Events

Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

Вчора, 06:30Events

Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

5 червняЗірково

Надя Дорофєєва в лосинах і кроп-топі оголила прес напередодні першого сольного концерту: фото

5 червняЗірково

Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

5 червняЗірково

Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили до об'єктиву їхньої дочки: тепле відео

5 червняЗірково

Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)

5 червняЗірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

5 червняСмачно

З якої чашки кава смачніше

4 червняЗірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Новини партнерів

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти