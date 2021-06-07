Британка чи американка? Яке громадянство отримає дочка Меган Маркл і принца Гаррі

Діти Сассекса – не перші члени королівської сім'ї з подвійним громадянством

Фото: Getty Images

Дочка Меган Маркл і принца Гаррі, яка народилася 4 червня і яку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор, ймовірно, буде мати подвійне громадянство, як і старший брат Арчі, передає Dailymail.co.uk.

39-річна Меган – американка, тому її діти автоматично мають право на громадянство США. Те ж саме і з Гаррі, який народився у Великобританії, а згідно з британським законодавством, громадянство може передаватися з покоління в покоління. Це означає, що діти Гаррі мають право успадкувати цей статус.

Перший син пари – Арчі, народився в Великобританії – в лікарні Портленда в Лондоні, – але у двох дітей буде британське і американське громадянство.

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Фото: instagram.com/misanharriman

Цікаво, що коли пара одружилася в 2018 році, було оголошено, що Меган планує стати громадянкою Великобританії, проте це може зайняти кілька років. Але чи буде тривати цей процес після того, як вони оселилися в США – не відомо.

Відомо, що Меган залишається громадянином США – вона проголосувала на президентських виборах в минулому році, що зробило її першим членом британської королівської сім'ї, які зробили це. При цьому, принц Гаррі, переїхавши в США в минулому році, не планував подавати заяву на отримання грін-карти або подвійного громадянства.

Діти Сассекса – не перші члени королівської сім'ї з подвійним громадянством. Окремо проживає дружина Пітера Філліпса Отем – канадка, яка зберегла громадянство, коли вони одружилися в 2008 році. Їх дочки Саванна і Ісла мають громадянство Канади і Великобританії.

Одкровення Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Не так давно в ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі планують приїхати в Лондон.

Раніше автор біографії герцогів Сассекському розповів, чому Меган Маркл вирішила звинуватити королівську сім'ю в расизмі.

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