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Ми у захваті: королівська родина привітала Меган і Гаррі з народженням другої дитини

Вчора, 22:10

У подружжя народилася дівчинка, яку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор

Королева Єлизавета II/Меган Маркл і принц Гаррі
Королева Єлизавета II/Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: YouTube, facebook.com/thairoyalfamily

Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге. 4 червня у них народилася дочка, яку назвали на честь британської королеви і покійної матері принців Гаррі та Вільяма – Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Про народження малятка Меган і Гаррі повідомили в неділю, 6 червня. Королівська родина незабаром привітала герцогів Сассекських з поповненням у сім'ї.

"Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуольська, а також герцог і герцогиня Кембриджські були проінформовані про народження дочки у герцога і герцогині Сассекських, і вони дуже задоволені", – заявив представник Букінгемського палацу, передає People.

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В офіціальному Instagram-акаунті Кейт Міддлтон та принца Вільяма з'явився пост, в якому вони привітали Меган і Гаррі з народженням дівчинки.

"Ми всі щасливі від радісної новини про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган і Арчі", – йдеться у дописі.

, Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

У своєму оголошенні Меган Маркл і принц Гаррі поділилися, що свою дочку вони назвали на честь королеви Єлизавети ІІ та принцеси Діани.

"З великою радістю принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають свою дочку Лілібет "Лілі" Діану Маунтбеттен-Віндзор", – йдеться в заяві пари.

Про те, що Меган і Гаррі чекають на другу дитину, стало відомо 14 лютого. Лілі – восьма в черзі на престол після принца Чарльза, принца Вільяма, трьох дітей Вільяма – Джорджа, Шарлотти та Луї, принца Гаррі та свого старшого брата – Арчі Маунтбеттена-Віндзора.

Первістка Арчі Харрісона Меган народила в травні 2019-го. При цьому в колонці для New York Times вона розповіла, що в липні 2020 року у неї стався викидень.

Нагадаємо, принц Гаррі, Меган та їхній син Арчі виїхали з Великобританії в Канаду у листопаді 2019 року, а потім переїхали до Каліфорнії, США.

У сюжеті дивіться, як королівська родина привітала Меган Маркл і принца Гаррі з народженням дочки:

Нещодавно також повідомлялося, що подруга принцеси Діани запропонувала позбавити Меган Маркл і принца Гаррі титулів.

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