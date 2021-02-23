Схудлу Ларису Доліну переплутали з її дочкою (фото)

Артистку не впізнали її шанувальники

Відому російську співачку Ларису Доліну після схуднення не впізнали підписники. З першого погляду багато хто подумав, що на знімках, які були опубліковані в Instagram, позує не як співачка, а її дочка Ангеліна.

На фото Доліна позує у вишуканому чорному костюмі з накидкою, з професійним макіяжем і стильною укладкою.

Лариса Доліна Фото: instagram.com/dolinalina

Шанувальники артистки захопилися її зовнішнім виглядом. Деякі навіть переплутали 65-річну Доліну з її дочкою: "А я подумала, це дочка", "Лариса Олександрівна справжнісінька королева. Це погляд, ці неповторні риси обличчя. Це не законно бути такою гарною!", "Боже, як схудла", "Богиня", "Шикарна".

Скріншот: instagram.com/dolinalina

Старше покоління, як бачите, ще ого-го! Ось, наприклад, на YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь".

Нагадаємо, 51-річна Евеліна Бледанс прикрила груди руками і станцювала в "паперових" трусах.

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