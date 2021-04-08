65-річна Лариса Доліна в топі та лосинах блиснула тонкою талією. Але фани засудили за фотошоп

Зірка позувала в гримерці після виступу

65-річна російська артистка Лариса Долина, яка категорично відмовляється виходити заміж, похвалилася своєю витонченою фігурою. Зірка позувала в епатажному вбранні, яке підкреслило її разюче тонку талію.

На фото, опублікованому в Instagram, Лариса Доліна позувала в гримерці. На співачці був сріблястий топ без рукавів і блискучі червоні легінси. Вбрання підкреслило витончені вигини фігури артистки.

Лариса Доліна Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

У співачки також був яскравий мейк – губи червоного кольору і пишні чорні вії.

Але деякі підписники замість компліментів розкритикували знімок Лариси Доліної:

"Це що за фотошоп"

"Один фотошоп!"

"Скільки фотошопа"

"Уу, які фільтри"

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Але були й ті, хто оцінив зовнішній вигляд артистки:

"Хіба так можна? Аяяй!"

"Лариса, Вас не впізнати. Розквітаєте"

"Ось це фігурка"

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Раніше стало відомо, що на своє схуднення Лариса Долина витратила понад 13 тисяч доларів.

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