65-річна Лариса Доліна в топі та лосинах блиснула тонкою талією. Але фани засудили за фотошоп
Зірка позувала в гримерці після виступу
65-річна російська артистка Лариса Долина, яка категорично відмовляється виходити заміж, похвалилася своєю витонченою фігурою. Зірка позувала в епатажному вбранні, яке підкреслило її разюче тонку талію.
На фото, опублікованому в Instagram, Лариса Доліна позувала в гримерці. На співачці був сріблястий топ без рукавів і блискучі червоні легінси. Вбрання підкреслило витончені вигини фігури артистки.
У співачки також був яскравий мейк – губи червоного кольору і пишні чорні вії.
Але деякі підписники замість компліментів розкритикували знімок Лариси Доліної:
- "Це що за фотошоп"
- "Один фотошоп!"
- "Скільки фотошопа"
- "Уу, які фільтри"
Але були й ті, хто оцінив зовнішній вигляд артистки:
- "Хіба так можна? Аяяй!"
- "Лариса, Вас не впізнати. Розквітаєте"
- "Ось це фігурка"
Раніше стало відомо, що на своє схуднення Лариса Долина витратила понад 13 тисяч доларів.
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