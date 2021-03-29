Лариса Доліна про нове заміжжя після трьох шлюбів: я вільна жінка, хочу відпочити

65-річна артистка не збирається ставати під вінець

Російська співачка Лариса Доліна, яка нещодавно приголомшила схудненням, зізналася, що більше не хоче виходити заміж. За плечима 65-річної артистки три шлюби, і всі вони завершилися не на самій позитивній ноті.

Зараз, за словами співачки, її все влаштовує. Тому Доліна не прагне що-небудь змінювати в особистому житті.

"Заміж не хочу категорично! Хочу відпочити! Я вільна жінка. Я закохана в життя, у мене все добре: складається кар'єра, стільки проєктів нових зробила", – зізналася артистка на передачі "Звезды сошлись".

Лариса Доліна Фото: facebook.com/larisadolinacom

Перший чоловік Лариси Доліної – Анатолій Міончинський, джазовий музикант, диригент. У 1983 році у пари народилася дочка Ангеліна. Другий чоловік Доліної – Віктор Мітязов, третій – Ілля Спіцин. Пара не афішувала своє розставання, однак відомо, що у 2019 році вони вже були не разом.

Нагадаємо, схудлу Ларису Доліну переплутали з її донькою.

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