Пам'ятайте афрокосички Джамали? Вона їх розплела і тепер схожа на будь-яку співачку 80-х

З косами Джа планувала ходити ціле літо, але її вистачило трохи більше, ніж на два тижні

В середині квітня Джамала витратила цілих сім годин на незвичайну зачіску, а тепер позбулася неї. У сторіс співачка повідомила, що звикла до кос, але, на її жаль, їх потрібно розплести.

Джа наостанок показала, як виглядає її заплетене волосся, а потім опублікувала відео, а якому продемонструвала свій новий образ. Ймовірно, він проміжний і з волоссям співачки щось зроблять.

Скріншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Не буде ж Джамала ходити як Тіна Тернер або Глорія Гейнор у 80-х.

Хоча, 37-річній Джа, здається, все подобається.

А може виконавиця перефарбує волосся? Адже вона раніше була блондинкою, хоча тільки для зйомки, і взагалі виявилося, що то перука.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нещодавно також Джамала зізналася, що незадоволена своїм тілом .

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