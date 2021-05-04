Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пам'ятайте афрокосички Джамали? Вона їх розплела і тепер схожа на будь-яку співачку 80-х

Сьогодні, 14:56

З косами Джа планувала ходити ціле літо, але її вистачило трохи більше, ніж на два тижні

В середині квітня Джамала витратила цілих сім годин на незвичайну зачіску, а тепер позбулася неї. У сторіс співачка повідомила, що звикла до кос, але, на її жаль, їх потрібно розплести.

Джа наостанок показала, як виглядає її заплетене волосся, а потім опублікувала відео, а якому продемонструвала свій новий образ. Ймовірно, він проміжний і з волоссям співачки щось зроблять.

Скріншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Читайте також:
Руда і з чолкою: Ірина Білик показала себе в молодості

Не буде ж Джамала ходити як Тіна Тернер або Глорія Гейнор у 80-х.

Хоча, 37-річній Джа, здається, все подобається.

@jamala_official

Done ## iwillsurvive

I Will Survive – Gloria Gaynor

А може виконавиця перефарбує волосся? Адже вона раніше була блондинкою, хоча тільки для зйомки, і взагалі виявилося, що то перука.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нещодавно також Джамала зізналася, що незадоволена своїм тілом .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Надя Дорофєєва потролила саму себе в юності: Що це таке? Джамала заінтригувала шанувальників фотографією свого 10-місячного сина 50-річна Клаудія Шиффер показала себе і Наомі Кемпбелл в спокусливих образах в молодості
джамала зачіска зірки в молодості
Реклама

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Михаил Ефремов о жизни в колонии: "Жду смягчения приговора"
Михаил Ефремов о жизни в колонии: "Жду смягчения приговора"
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова

Популярні статті

Вчора, 20:39Зірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

Вчора, 12:14Зірково

Секс-скандал навколо Меладзе, або Чому чутки про харассмент можуть бути правдою

Вчора, 09:48Зірково

Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався із Бузовою та повзав під MARUV

Вчора, 09:29Фаново

Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

Вчора, 08:46Зірково

Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті!

Вчора, 07:40Психо

Гороскоп на сьогодні 3 травня для всіх знаків зодіаку: Водолії, будьте терпиміші!

Вчора, 05:20Фаново

Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити

2 травняЗірково

Лазарєв уперше прокоментував сварку з Лободою і звинуватив у ній інших людей

2 травняЗірково

Надя Дорофєєва відсвяткувала Великдень у селі з переможцем Голосу країни

2 травняФаново

З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах

2 травняФаново

Великдень-2021: чого у жодному разі не можна робити і прикмети

2 травняЗірково

Учасниця Холостяка порушила правило, залишаючи шоу: Це було трагічно

2 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 2 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, ви будете на висоті!

2 травняФаново

Привітання з Великоднем-2021: найкрасивіші листівки, короткі вірші і проза

1 травняEvents

Великдень-2021: ритуали, обряди, змови на здоров'я і благополуччя

1 травняNo Stress

5 смачних вин травня до 400 гривень, які варто скуштувати

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Михаил Ефремов о жизни в колонии: "Жду смягчения приговора"
Михаил Ефремов о жизни в колонии: "Жду смягчения приговора"
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Хто краще захищений від повторного зараження COVID-19
Хто краще захищений від повторного зараження COVID-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти