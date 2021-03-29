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50-річна Клаудія Шиффер показала себе і Наомі Кемпбелл в спокусливих образах в молодості

Сьогодні, 20:08

Модель показала підписникам архівне фото своєї молодості

Німецька супермодель Клаудія Шиффер, яка раніше відсвяткувала 50-річчя в ексклюзивній сукні від Balmain, знову вдалася до спогадів молодості та поділилася рідкісним архівним фото.

Цього разу зірка опублікувала фото з нагоди 57-річчя своєї зіркової подруги – австралійської топмоделі Ель Макферсон. На знімку, який Клаудія запостила в Instagram, Вона з Ель і Наомі Кемпбелл зображені разом в ефектних вбраннях.

Ель Макферсон, Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер
Ель Макферсон, Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер
Фото: instagram.com/claudiaschiffer

"З днем народження, Ель", – коротко підписала фото Клаудія Шиффер, додавши емоджі серця.

Ель Макферсон поряд з Клаудією Шиффер, Наомі Кемпбелл і Сінді Кроуфорд були справжньою модельною елітою у 90-х. До цього дня моделі зберігають свою блискучу зовнішність і продовжують працювати в індустрії.

Раніше Періс Хілтон розповіла, як зберігає молодість.

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