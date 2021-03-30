Руда і з чолкою: Ірина Білик показала себе в молодості

Співачка поділилася з шанувальниками архівними фото

Ірина Білик, чий інтимний секрет Андрій Данилко видав в ефірі шоу "Маска" на телеканалі "Україна", поділилася зі своїми шанувальниками архівної фотографією. Знімок, зроблений в музеї Сальвадора Далі, співачка виклала в Instastories.

50-річна Білик не зізналася, скільки їй років на цьому кадрі. Замість цього вона запропонувала фоловерам відгадати рік, коли він був зроблений.

Скріншот: instagram.com/stories/bilyk_iryna

На фото Ірина Білик позує в чорному одязі, на тлі портрета відомого художника сюрреаліста. У неї коротке волосся рудого відтінку і чолка.

У сторіс артистка також розповіла, що її улюблені країни це Іспанія і Італія, а на питання чи буде вона брати участь в новому сезоні "Танців з зірками" Білик відповіла, що краще поцікавитися у продюсера шоу.

Скріншот: instagram.com/stories/bilyk_iryna/

Нещодавно шанувальники не впізнали Ірину Білик на новому фото з відомим кулінаром і ведучим.

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