Джамала витратила сім годин на незвичайну зачіску. Співачці доведеться ходити так все літо (відео)
Напередодні спекотного сезону Джамала оновила свій образ і зробила нову зачіску. Визнаємо, що такий стиль співачці дуже пасує
Співачка Джамала, яка нещодавно шокувала перевтіленням в пекучу блондинку, продовжує експерименти і показала підписникам свою нову зачіску – афрокосички. На їх плетіння пішло сім годин і тепер з таким новим іміджем зірка ходитиме ціле літо.
На фото, опублікованих в Instagram-акаунті співачки, вона позує в стильному хіпстерському вбранні та демонструє афрокосички.
"У будь-якій незрозумілій ситуації міняй зачіску!", – написала Джамала в пості.
Здається, у співачки така ситуація якраз трапилася.
Ще вона опублікувала ролик з TikTik, в якому показала афрокосички з близького ракурсу.
Раніше Джамала показала відеопародію на сексуальний танець.
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