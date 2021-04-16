Джамала витратила сім годин на незвичайну зачіску. Співачці доведеться ходити так все літо (відео)

Напередодні спекотного сезону Джамала оновила свій образ і зробила нову зачіску. Визнаємо, що такий стиль співачці дуже пасує

Співачка Джамала, яка нещодавно шокувала перевтіленням в пекучу блондинку, продовжує експерименти і показала підписникам свою нову зачіску – афрокосички. На їх плетіння пішло сім годин і тепер з таким новим іміджем зірка ходитиме ціле літо.

На фото, опублікованих в Instagram-акаунті співачки, вона позує в стильному хіпстерському вбранні та демонструє афрокосички.

Джамала з афрокосами Фото: instagram.com/jamalajaaa

"У будь-якій незрозумілій ситуації міняй зачіску!", – написала Джамала в пості.

Здається, у співачки така ситуація якраз трапилася.

Ще вона опублікувала ролик з TikTik, в якому показала афрокосички з близького ракурсу.

Джамала з афрокосами Відео: instagram.com/jamalajaaa

Раніше Джамала показала відеопародію на сексуальний танець.

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