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Схудла Джамала відкрито показала свою фігуру в мінішортах. Зірка незадоволена своїм тілом (фото)

Сьогодні, 19:29

Співачка полетіла в Єгипет, звідки поділилася фотографіями зі спортзалу. Це дійсно рідкісні знімки Джамали, яка раніше не показувала свою фігуру так відкрито

Співачка Джамала, яка заінтригувала фотографією свого 10-місячного сина, показала своє схудле тіло на відпочинку в Єгипті. Зірка рідко показує свою фігуру настільки відкрито, але цього разу вона вирішила відверто розповісти про процес свого схуднення.

У січні цього року Джамала заявила, що хоче попрощатися з десятьма кілограмами. Тоді вона важила 69 кілограмів при зрості 1,67 м. Уже кілька місяців співачка дотримується правильного харчування, але, за її словами, поки незадоволена своїм тілом. У Instagram Джамала запостила фото зі спортзалу в Єгипті, куди вирушила відпочивати. На фото видно підкачані ноги зірки та підтягнутий животик. Але, як виявилося, співачка рідко займається спортом.

Джамала в спортзалі
Джамала в спортзалі
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Чи займаюся я спортом? Практично ні. Чому? Все просто: немає часу/втомилася/хочу спати/захворіла.
Хтось скаже, що це все відмазки, якщо бачиш мету і хочеш... і все в такому дусі. Але зі спортом у мене не складалося саме з цих причин, правда. І хоч бажання було велике, займалася час від часу, коли їздила на відпочинок або все ж знаходила вікно в графіку", – написала Джамала.

Тепер співачка планує пройти процедури, які допомагають у боротьбі з целюлітом і повертають тонус шкірі.

"Зараз не можу сказати, що задоволена своїм тілом. У деяких місцях хочеться більше тонусу, позбутися целюліту, але в цілому хочу трошки похвалити себе і підбадьорити всіх, хто зі мною поряд. Всіх, хто читає, стежить, хто підтримав мене, коли я писала пост про те, що хочу скинути десяточку", – поділилася Джамала.

Джамала показала результати схуднення
Відео: instagram.com/jamalajaaa

Раніше Джамала повідомила, що ходитиме з новою зачіскою все літо.

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