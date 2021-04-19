Джамала заінтригувала шанувальників фотографією свого 10-місячного сина

Співачка приховує обличчя молодшого сина, якому зовсім скоро виповниться рік, але все одно публікує фото з ним

19 квітня Селіму-Гіраю виповнилося 10 місяців. Джа показала зворушливе фото з молодшим сином і його дідусем в своєму Instagram-профілі.

Фоловерам дуже цікаво побачити обличчя хлопчика, але зіркова мама ховає його від широкої публіки. Так роблять багато батьків.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Через те, що коїться в світі, хочеться святкувати не тільки місяці, але і дні. Святкувати кожен-кожен день життя! І не тільки малечі, але і батьків, родичів, близьких. Хочеться обійняти і ніколи не відпускати! Обіймайте частіше своїх близьких. Будьте здорові!", – написала співачка у публікації.

У коментарях Джамалу привітали з датою і написали багато теплих слів про дитину. "Вії не сховаєш", – зазначив один з користувачів соцмережі. І дійсно, хоча на фотографії лиця Селіма не видно, але його пухкі щічки та довгі вії дуже помітні.

Раніше ми писали, що Джамала витратила сім годин на незвичайну зачіску, з якою їй доведеться ходити все літо.

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