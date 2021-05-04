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Помните афрокосички Джамалы? Она их расплела и теперь похожа на любую певицу 80-х

Сегодня, 14:56

С косами Джа планировала ходить целое лето, но ее хватило чуть больше, чем на две недели

В середине апреля Джамала потратила целых семь часов на необычную прическу, а теперь избавилась от нее. В сторис певица сообщила, что привыкла к косичкам, но, к ее сожалению, их нужно расплести.

Джа напоследок показала, как выглядят ее заплетенные волосы, а потом опубликовала видео, а котором продемонстрировал свой новый образ. Вероятно, он промежуточный и с волосами певицы что-то сделают.

Скриншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

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Не будет же Джамала ходить как Тина Тернер или Глория Гейнор в 80-х.

Хотя, 37-летней Джа, кажется, все нравится.

@jamala_official

Done ##iwillsurvive

I Will Survive – Gloria Gaynor

А недавно Джамала призналась, что недовольна своим телом.

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Джамала прическа
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