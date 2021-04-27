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Надя Дорофєєва потролила саму себе в юності: Що це таке?

Сьогодні, 16:10

Співачка поділилася своїми архівними знімками, де вона зовсім підліток

Не кожен ризикне показати великій аудиторії себе в дитинстві. Особливо в підлітковому періоді. Та Надя Дорофєєва не з боягузливих. Співачка, чий підопічний став переможцем "Голосу країни-11", запостила в Instastories свої старі знімки, на яких вона зображена з подругою.

"Що могло статися? Ось були дві симпатичні дівчатка маленькі", – говорить Надя в ролику, показуючи перше фото, зроблене, ймовірно, в школі.

Скріншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

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Потім Дорофєєва показала друге фото, яке демонструє, як вони з подругою змінилися. Майбутня зірка відображена в джинсах на низькій посадці, в яких раніше ходили всі дівчата, з чолкою і фейковим татуюванням на животі. Оце стиль!

Скріншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що недавно реперка alyona alyona роздяглася і порівняла себе з Дорофєєвою.

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