Подумала, що ви гола: фоловерів Нікітюк збентежили її нові фото

Ведуча опублікувала знімки в трендовом костюмі, але через його колір здається, ніби Леся зовсім без одягу

Лесю Никитюк розкритикували через костюм Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Не багатьом подобається "нюд" в одязі, тому що з першого погляду може здатися, що ніяких речей на людині й зовсім немає. З Лесею Нікітюк, чий акаунт в соцмережі нещодавно зламали, сталося подібне. Ведуча опублікувала фотографії в стильному топі і велосипедках, а її підписники вирішили, що та без одягу.

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк запостила пару нових кадрів, на яких вона позує біля дверей. На ній – вищезгаданий костюм і сірий жакет.

Леся Никитюк поділилася новими фотографіями в Instagram Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фоловери Нікітюк не оцінили її нові фото Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях підписники Лесі поділилися думкою про вбрання зірки. Багато хто запитує, чому Никитюк гола:

"Майже гола"

"Прикид не дуже"

"А спідниця де? Спочатку подумала, що гола"

"Ви спідницю забули"

"Чого в білизні вийшла?"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Якщо вам сподобався жакет як у Лесі, можливо, його ціна вас не порадує. Сірий подовжений піджак від бренду MISHKI коштує 8500 гривень.

Піджак як у Лесі Нікітюк

Скріншот: instagram.com/mishki.fashion

А ось схожий комплект з кроп-топу і велосипедок можна придбати за 1150 гривень. Такі костюми були дуже популярні в минулому році, але залишаються актуальними і в цьому сезоні.

Де купити костюм як у Лесі Нікітюк

Скріншот: rikkyhypeofficial.com

З яким амулетом не розлучається Леся Нікітюк – дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк порівняла себе з Кайлі Дженнер: дивіться їхні фото.

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