Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Подумала, що ви гола: фоловерів Нікітюк збентежили її нові фото

Сьогодні, 18:45

Ведуча опублікувала знімки в трендовом костюмі, але через його колір здається, ніби Леся зовсім без одягу

Лесю Никитюк розкритикували через костюм
Лесю Никитюк розкритикували через костюм
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Не багатьом подобається "нюд" в одязі, тому що з першого погляду може здатися, що ніяких речей на людині й зовсім немає. З Лесею Нікітюк, чий акаунт в соцмережі нещодавно зламали, сталося подібне. Ведуча опублікувала фотографії в стильному топі і велосипедках, а її підписники вирішили, що та без одягу.

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк запостила пару нових кадрів, на яких вона позує біля дверей. На ній – вищезгаданий костюм і сірий жакет.

Леся Никитюк поділилася новими фотографіями в Instagram
Леся Никитюк поділилася новими фотографіями в Instagram
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Читайте також:
Як зробити класні фото в купальнику: вчимося на прикладі Лесі Нікітюк

Фоловери Нікітюк не оцінили її нові фото
Фоловери Нікітюк не оцінили її нові фото
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях підписники Лесі поділилися думкою про вбрання зірки. Багато хто запитує, чому Никитюк гола:

  • "Майже гола"
  • "Прикид не дуже"
  • "А спідниця де? Спочатку подумала, що гола"
  • "Ви спідницю забули"
  • "Чого в білизні вийшла?"
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Якщо вам сподобався жакет як у Лесі, можливо, його ціна вас не порадує. Сірий подовжений піджак від бренду MISHKI коштує 8500 гривень.

Піджак як у Лесі Нікітюк
Скріншот: instagram.com/mishki.fashion

А ось схожий комплект з кроп-топу і велосипедок можна придбати за 1150 гривень. Такі костюми були дуже популярні в минулому році, але залишаються актуальними і в цьому сезоні.

Де купити костюм як у Лесі Нікітюк
Скріншот: rikkyhypeofficial.com

З яким амулетом не розлучається Леся Нікітюк – дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк порівняла себе з Кайлі Дженнер: дивіться їхні фото.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Амазонка в джунглях: Леся Нікітюк у білому топі похизувалася тонкою талією Це найкращі фото Лесі Никитюк, які ви могли побачити Нікітюк поділилася новим шедевром в Instagram: хотіла красиво, а вийшло як завжди
шоу-бізнес стиль Леся Нікітюк
Реклама

Новини партнерів

«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Популярні статті

Сьогодні, 13:41Фаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Сьогодні, 07:01Смачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

Сьогодні, 04:14Зірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

Вчора, 16:30Здорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

Вчора, 15:55Здорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Вчора, 15:15Зірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

Вчора, 13:55Фаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Вчора, 12:18Зірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Вчора, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Вчора, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Вчора, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

13 червняЗірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

13 червняЗірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

Новини партнерів

Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Могилевская сообщила, сколько килограммов сбросила за неделю
Могилевская сообщила, сколько килограммов сбросила за неделю
Василиса Фролова в одном белье позировала с сыном
Василиса Фролова в одном белье позировала с сыном
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти