Подумала, що ви гола: фоловерів Нікітюк збентежили її нові фото
Ведуча опублікувала знімки в трендовом костюмі, але через його колір здається, ніби Леся зовсім без одягу
Не багатьом подобається "нюд" в одязі, тому що з першого погляду може здатися, що ніяких речей на людині й зовсім немає. З Лесею Нікітюк, чий акаунт в соцмережі нещодавно зламали, сталося подібне. Ведуча опублікувала фотографії в стильному топі і велосипедках, а її підписники вирішили, що та без одягу.
На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк запостила пару нових кадрів, на яких вона позує біля дверей. На ній – вищезгаданий костюм і сірий жакет.
У коментарях підписники Лесі поділилися думкою про вбрання зірки. Багато хто запитує, чому Никитюк гола:
- "Майже гола"
- "Прикид не дуже"
- "А спідниця де? Спочатку подумала, що гола"
- "Ви спідницю забули"
- "Чого в білизні вийшла?"
Якщо вам сподобався жакет як у Лесі, можливо, його ціна вас не порадує. Сірий подовжений піджак від бренду MISHKI коштує 8500 гривень.
А ось схожий комплект з кроп-топу і велосипедок можна придбати за 1150 гривень. Такі костюми були дуже популярні в минулому році, але залишаються актуальними і в цьому сезоні.
З яким амулетом не розлучається Леся Нікітюк – дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк порівняла себе з Кайлі Дженнер: дивіться їхні фото.
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