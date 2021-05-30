Нікітюк поділилася новим шедевром в Instagram: хотіла красиво, а вийшло як завжди
Дивлячись на Лесю, з'являється літній настрій
Леся Нікітюк, яку сплутали з Олею Поляковою, любить посміятися над собою, а ми теж любимо її кумедні відео. Ведуча опублікувала короткий ролик, в якому вона майже хвилину намагається застрибнути на надувного єдинорога. Спойлер: у неї нічого не вийшло.
На відео Леся в чорному купальнику намагається красиво стрибнути в басейн, але всі її спроби виявилися невдалими.
"Якщо осідлати коня не виходить з першого разу, то обов'язково вийде... з ніякого", – поділилася мудрістю Нікітюк.
Шанувальники Лесі заспокоїли її, написавши, що у неї все вийде. І ми з ними згодні.
- "Ви зробили мій ранок! Обожнюю ваші відео"
- "Мудрість прекрасна"
- "Леся Іванівна, що не нервуйте. У вас обов'язково вийде!"
Раніше Леся Нікітюк поскаржилася фоловерам на Вінницю.
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