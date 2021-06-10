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"П**да тоби" і Гордон на аватарці: в Instagram Лесі Никитюк з'явилися дивні повідомлення

10 червня, 21:35

Передплатники ведучої дивуються і просять пояснити, що відбувається – судячи з усього, її акаунт хтось зламав

Леся Нікітюк і дивні пости у її Instagram / Колаж "Сьогодні"
Леся Нікітюк і дивні пости у її Instagram / Колаж "Сьогодні"

Увечері в четвер на сторінці в Instagram української ведучої Лесі Никитюк стали з'являтися дивні пости, зокрема з грубими висловлюваннями, а її фото на аватарці замінили на світлину Дмитра Гордона.

Увагу стурбованих підписників знаменитості, які припускають зламування, привернули чотири останні пости.

У першому з них, який з'явився близько години тому, замість зображення – чорний фон з написом українською російськими літерами "П**да тоби" і запис: "Повесилимся?"

В наступному пості хтось, хто видає себе за Нікітюк, виклав її напівоголене фото і запрошення на побачення.

У третьому пості запропоновано почитати якесь листування, а в четвертому, останньому на цей момент, викладена дивне листування нібито Нікітюк із учасником шоу "Холостяк-11" Михайлом Заливако.

Пост від самої Нікітюк, який не викликає сумнівів у авторстві, був опублікований близько доби тому.

Реакція підписників ведучої різна – хтось дивується, хтось закликає писати скарги на зламування акаунту, а хтось просто веселиться.

Пізніше сама Леся Нікітюк підтвердила на сторінці в Instagram свого песика Рафаеля, що її дійсно зламали. Вона зазначила, що була на зйомках і щойно дізналася про те, що сталося, а її акаунт їй скоро повернуть. Навіть більше, вона нібито знає, хто це зробив.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників свіжими знімками в купальнику, який підкреслює нереальну довжину її ніг, але не заради хвастощів, а щоб підтримати всіх тих, хто страждав від осуду суспільства.

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злам Instagram Леся Нікітюк
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