Леся Нікітюк порівняла себе з Кайлі Дженнер: дивимося їхні фото
А ведучий Андрій Бедняков написав, що Леся швидше схожа на Каньє Веста
Ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала фігуру в бікіні, вирішила, що їй є чим похвалитися ще. Вона опублікувала у себе в Instagram-профілі фото, на якому позує в чорному боді і прозорій сукні-накидці. На цих знімках Леся порівняла себе із Кайлі Дженнер.
"На другій фотографії – максимально Кайлі Дженнер", – написала в публікації Леся. Вона доповнила образ перукою із довгими темним волоссям.
А так виглядає американська бізнесвуменка – Кайлі Дженнер, якщо ви раптом не знали.
У коментарях колега Лесі по "Орел и Решка" Андрій Бедняков пожартував, що Нікітюк швидше схожа на Каньє Веста. Інші її підписники написали, що вона виглядає як всі "інстасамки".
- "Там більше Каньє Вест"
- Раніше було краще. А зараз така ж, як і мільйони ботексних інстасамок "
- "Вас щось зовсім не впізнати стає, переставайте балуватися пластикою... псуєте себе"
Про найгарячіші фігури серед зірок шоу-бізу дивіться в сюжеті:
А не так давно Нікітюк поділилася новим шедевром в Instagram: Хотіла красиво, а вийшло як завжди.
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