Леся Нікітюк порівняла себе з Кайлі Дженнер: дивимося їхні фото

А ведучий Андрій Бедняков написав, що Леся швидше схожа на Каньє Веста

Леся Нікітюк/Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kyliejenner

Ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала фігуру в бікіні, вирішила, що їй є чим похвалитися ще. Вона опублікувала у себе в Instagram-профілі фото, на якому позує в чорному боді і прозорій сукні-накидці. На цих знімках Леся порівняла себе із Кайлі Дженнер.

"На другій фотографії – максимально Кайлі Дженнер", – написала в публікації Леся. Вона доповнила образ перукою із довгими темним волоссям.

Леся Нікітюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А так виглядає американська бізнесвуменка – Кайлі Дженнер, якщо ви раптом не знали.

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

У коментарях колега Лесі по "Орел и Решка" Андрій Бедняков пожартував, що Нікітюк швидше схожа на Каньє Веста. Інші її підписники написали, що вона виглядає як всі "інстасамки".

"Там більше Каньє Вест"

Раніше було краще. А зараз така ж, як і мільйони ботексних інстасамок "

"Вас щось зовсім не впізнати стає, переставайте балуватися пластикою... псуєте себе"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Про найгарячіші фігури серед зірок шоу-бізу дивіться в сюжеті:

А не так давно Нікітюк поділилася новим шедевром в Instagram: Хотіла красиво, а вийшло як завжди.

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