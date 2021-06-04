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Леся Нікітюк порівняла себе з Кайлі Дженнер: дивимося їхні фото

Сьогодні, 18:22

А ведучий Андрій Бедняков написав, що Леся швидше схожа на Каньє Веста

Леся Нікітюк/Кайлі Дженнер
Леся Нікітюк/Кайлі Дженнер
Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kyliejenner

Ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала фігуру в бікіні, вирішила, що їй є чим похвалитися ще. Вона опублікувала у себе в Instagram-профілі фото, на якому позує в чорному боді і прозорій сукні-накидці. На цих знімках Леся порівняла себе із Кайлі Дженнер.

"На другій фотографії – максимально Кайлі Дженнер", – написала в публікації Леся. Вона доповнила образ перукою із довгими темним волоссям.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А так виглядає американська бізнесвуменка – Кайлі Дженнер, якщо ви раптом не знали.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

У коментарях колега Лесі по "Орел и Решка" Андрій Бедняков пожартував, що Нікітюк швидше схожа на Каньє Веста. Інші її підписники написали, що вона виглядає як всі "інстасамки".

  • "Там більше Каньє Вест"
  • Раніше було краще. А зараз така ж, як і мільйони ботексних інстасамок "
  • "Вас щось зовсім не впізнати стає, переставайте балуватися пластикою... псуєте себе"
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Про найгарячіші фігури серед зірок шоу-бізу дивіться в сюжеті:

А не так давно Нікітюк поділилася новим шедевром в Instagram: Хотіла красиво, а вийшло як завжди.

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