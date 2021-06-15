Подумала, что вы голая: фолловеров Никитюк смутили ее новые фото
Ведущая опубликовала снимки в трендовом костюме, но из-за его цвета кажется, будто Леся совершенно без одежды
Не многим нравится "нюд" в одежде, потому что с первого взгляда может показаться, что никаких вещей на человеке и вовсе нет. С Лесей Никитюк, чей аккаунт в соцсети недавно взломали, случилось подобное. Ведущая опубликовала фотографии в стильном топе и велосипедках, а ее подписчики решили, что та без одежды.
На своей странице в Instagram Леся Никитюк запостила пару новых кадров, на которых она позирует у двери. На ней – вышеупомянутый костюм и серый жакет.
В комментариях подписчики Леси поделились мнением о наряде звезды. Многие спрашивают, почему Никитюк голая:
- "Почти голая"
- "Прикид не ахти"
- "А юбка где? Сначала подумала, что голая"
- "Вы юбку забыли"
- "Че в белье вышла?"
Если вам приглянулся жакет как у Леси, возможно, его цена вас не порадует. Серый удлиненные пиджак от бренда MISHKI стоит 8500 гривень.
А вот похожий комплект из кроп-топа и велосипедок можно приобрести за 1150 гривень. Такие костюмы были очень популярны в прошлом году, но остаются актуальными и в этом сезоне.
С каким амулетом не расстается Леся Никитюк – смотрите в сюжете:
Напомним, что ранее Леся Никитюк сравнила себя с Кайли Дженнер: смотрите их фото.
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