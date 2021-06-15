Подумала, что вы голая: фолловеров Никитюк смутили ее новые фото

Ведущая опубликовала снимки в трендовом костюме, но из-за его цвета кажется, будто Леся совершенно без одежды

Лесю Никитюк раскритиковали из-за костюма Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Не многим нравится "нюд" в одежде, потому что с первого взгляда может показаться, что никаких вещей на человеке и вовсе нет. С Лесей Никитюк, чей аккаунт в соцсети недавно взломали, случилось подобное. Ведущая опубликовала фотографии в стильном топе и велосипедках, а ее подписчики решили, что та без одежды.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк запостила пару новых кадров, на которых она позирует у двери. На ней – вышеупомянутый костюм и серый жакет.

Леся Никитюк поделилась новыми фотографиями в Instagram Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры Никитюк не оценили ее новые фото Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчики Леси поделились мнением о наряде звезды. Многие спрашивают, почему Никитюк голая:

"Почти голая"

"Прикид не ахти"

"А юбка где? Сначала подумала, что голая"

"Вы юбку забыли"

"Че в белье вышла?"

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Если вам приглянулся жакет как у Леси, возможно, его цена вас не порадует. Серый удлиненные пиджак от бренда MISHKI стоит 8500 гривень.

Пиджак как у Леси Никитюк

Скриншот: instagram.com/mishki.fashion

А вот похожий комплект из кроп-топа и велосипедок можно приобрести за 1150 гривень. Такие костюмы были очень популярны в прошлом году, но остаются актуальными и в этом сезоне.

Где купить костюм как у Леси Никитюк

Скриншот: rikkyhypeofficial.com

С каким амулетом не расстается Леся Никитюк – смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Леся Никитюк сравнила себя с Кайли Дженнер: смотрите их фото.

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