Це найкращі фото Лесі Никитюк, які ви могли побачити
Ведуча опублікувала нові фото в Instagram, зіркою яких стала не вона, а красуня з чотирма лапками
Леся Нікітюк, яка нещодавно поскаржилася на Вінницю, порадувала фоловерів знімками в купальнику. Але увага користувачів соцмережі цього разу належить не фігурі ведучої, а котику, який теж зображений на фото.
У кадрі Леся лежить на гамаку біля води, а поруч з нею вмостився пухнастий друг. "Ранок починається з котика", – написала в публікації Нікітюк.
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У коментарях підписники зірки пожартували про те, що її собачка Рафік приревнує Лесю до турецького знайомого.
- "Відпустив Рафік свою на курорт, а вона, гляньте, вже курортний роман на другий день закрутила з якимось турком"
- "Я думаю, Рафік не зацінить"
- "Іванівно, що це за подруга з тобою?"
До слова, Леся з подругами вирушила до Туреччини на дівич-вечір. В Instastories вона опублікувала кілька фото і відео з літака.
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк попросила ЗМІ не лякати її маму.
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