Це найкращі фото Лесі Никитюк, які ви могли побачити

Ведуча опублікувала нові фото в Instagram, зіркою яких стала не вона, а красуня з чотирма лапками

Леся Нікітюк, яка нещодавно поскаржилася на Вінницю, порадувала фоловерів знімками в купальнику. Але увага користувачів соцмережі цього разу належить не фігурі ведучої, а котику, який теж зображений на фото.

У кадрі Леся лежить на гамаку біля води, а поруч з нею вмостився пухнастий друг. "Ранок починається з котика", – написала в публікації Нікітюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях підписники зірки пожартували про те, що її собачка Рафік приревнує Лесю до турецького знайомого.

"Відпустив Рафік свою на курорт, а вона, гляньте, вже курортний роман на другий день закрутила з якимось турком"

"Я думаю, Рафік не зацінить"

"Іванівно, що це за подруга з тобою?"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

До слова, Леся з подругами вирушила до Туреччини на дівич-вечір. В Instastories вона опублікувала кілька фото і відео з літака.

Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк попросила ЗМІ не лякати її маму.

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