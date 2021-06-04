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Амазонка в джунглях: Леся Нікітюк у білому топі похизувалася тонкою талією

Сьогодні, 08:20

Телеведуча похизувалась стильним лляним оверсайз-костюмом зеленого кольору. Під піджак зірка одягла білий топ, який підкреслив її талію та прес

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча, блогерка і гумористка Леся Нікітюк не перестає радувати своїх шанувальників новими знімками в модних вбраннях.

Цього разу зірка похизувалася в Instagram стильним лляним оверсайз-костюмом зеленого кольору від українського бренду Cherry Land. Під піджак вона одягла білий топ, що підкреслив її тонку талію і прес.

"Костюм "цього літа ти будеш не сама... ну або наступним". Як вам?" – поцікавилася Никитюк у підписників.

Леся Никитюк в костюмі українського бренду Cherry Land
Леся Никитюк в костюмі українського бренду Cherry Land
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Користувачам мережі дуже сподобався лук телеведучої, і вони залишили безліч комплементарних коментарів під публікацією.

  • "Як завжди богиня!"
  • "Красуня"
  • "Нереально крутий лук! Зелений у моді. Лесю, ви стильна!"
  • "Красиво"
  • "Лесю, костюм дуже гарний!"
  • "Шикарна дівчинка і костюм"
  • "Амазонка в джунглях"

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Нагадаємо, українська співачка і подруга телеведучої Лесі Никитюк Лія Лі вперше стане мамою. Радісною новиною зі своїми шанувальниками Лія поділилася в Instagram, опублікувавши фото з округлим животом.

Крім цього, раніше Леся Нікітюк показала, який вигляд мала у 9-му класі.

Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, блогерка і гумористка. Народилася у Хмельницькому 19 жовтня 1987 року. Здобула вищу освіту в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Під час навчання була учасницею команди КВН "Торнадо Люкс". Її коротка мініатюра "Галя, я в маршрутці" стала вірусною в YouTube.

У 2009 році Нікітюк разом зі своєю близькою подругою Ольгою Панасенко почала виступати у "Бігуді шоу". У 2011 році вони взяли участь в шоу "Розсміши коміка", після чого до Лесі прийшла популярність.

Телеведуча незаміжня. У 2017 році вона повідомила, що виходить заміж за свого сусіда, проте незабаром закохані розлучилися.

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фото Леся Нікітюк
Джерело: Сьогодні
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