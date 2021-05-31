Як зробити класні фото в купальнику: вчимося на прикладі Лесі Никитюк
Ведуча розпалила уяву своїх підписників новими фото
Леся Нікітюк, яка впала у басейн, знову вирушила до Туреччини на відпочинок. Ведуча часто постить в своєму Instagram фото в купальнику і її аккаунт буквально сповнений ідей для літніх фото. Сьогодні вона опублікувала нові знімки, які точно нікого не залишать байдужими.
Ось Леся позує в зеленому купальнику і темних окулярах на тлі плетених меблів. "Плету стільчики та кошики з лози", – жартома написала Никитюк.
А в сторіс Леся опублікувала ще одне красиве фото і перестати дивитися на нього дуже складно. До свого пляжного образу вона додала чорну накидку, яка взагалі не приховує фігуру.
Шанувальники Лесі Никитюк засипали її компліментами, а хейтери – не дуже приємними словами. Усім не догодити.
- "А ноги шікардос, красуня"
- "Божечки, яка краса"
- "Золота рибка"
- "Ой, Леся, все хочеш показати, всі ці труселя тягнеш... зніми їх вже і всі все оцінять"
Нещодавно Лесю Никитюк в купальнику сплутали з Олею Поляковою.
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