Як зробити класні фото в купальнику: вчимося на прикладі Лесі Никитюк

Ведуча розпалила уяву своїх підписників новими фото

Леся Нікітюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка впала у басейн, знову вирушила до Туреччини на відпочинок. Ведуча часто постить в своєму Instagram фото в купальнику і її аккаунт буквально сповнений ідей для літніх фото. Сьогодні вона опублікувала нові знімки, які точно нікого не залишать байдужими.

Ось Леся позує в зеленому купальнику і темних окулярах на тлі плетених меблів. "Плету стільчики та кошики з лози", – жартома написала Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А в сторіс Леся опублікувала ще одне красиве фото і перестати дивитися на нього дуже складно. До свого пляжного образу вона додала чорну накидку, яка взагалі не приховує фігуру.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники Лесі Никитюк засипали її компліментами, а хейтери – не дуже приємними словами. Усім не догодити.

"А ноги шікардос, красуня"

"Божечки, яка краса"

"Золота рибка"

"Ой, Леся, все хочеш показати, всі ці труселя тягнеш... зніми їх вже і всі все оцінять"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Нещодавно Лесю Никитюк в купальнику сплутали з Олею Поляковою.

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