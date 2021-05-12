Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Багатьом в Мережі виступ Наталії Горіденко нагадало номер Ані Лорак для "Євробачення-2008"

У Роттердамі продовжує кипіти активна підготовка до конкурсу . Учасники репетирують свої номери для "Євробачення-2021". Виступ учасниці від Молдови Наталії Гордієнко в Мережі порівняли з номером Ані Лорак для "Євробачення" в 2008 році.

Після перегляду першої репетиції представниці Молдови під відео стали писати, що Наталя – копія Ані Лорак. Багато хто припустив, що у Філіпа Кіркорова, який в цьому році допомагає Гордієнко здобути перемогу на міжнародному конкурсі, просто закінчилися ідеї. Варто зазначити, в 2008 році саме Кіркоров був продюсером номера Лорак для "Євробачення".

Наталя Гордієнко – Sugar

Ані Лорак – Shady Lady

"Кіркоров сукні для неї у Ані Лорак позичили з її виступу на Євробаченні?"

"Щось Ані Лорак сильно нагадує. У неї такий самий образ був, схоже плаття, і пісня яскрава запалює як ця"

"Ані Лорак, це твоє плаття?"

Деякі користувачі в Мережі більше в номері Гордієнко побачили Світлану Лободу і почули пісню "Суперзвезда".

LOBODA – "Суперзвезда"

"Мені одній здається, що Філіп схалтурив?" Пісня як у Лободи, плаття як у Лорак "

"Яка Лорак? Видно ж, Лободу другу роблять. Пісня плагіат з пісні" Суперзірка ", і зовнішність, і танець"

"Лобода і її суперзірка?"

Варто зазначити, Філіп Кіркоров відреагував на звинувачення в плагіаті. Він вважає, що в 2018 році Ані Лорак задала тренд і навіть якщо номери схожі, в цьому немає нічого погано.

"Я нічого проти не маю, тим більше що своїми руками створював цю диву, і ніхто не скаже, кинувши камінь у мій город, що дівчина з Молдови на ім'я Наталя Гордієнко не має права виступати в кращих кіркоровскіх традиціях", – прокоментував співак виданню MK.RU

Раніше Філіп Кіркоров порівняв головну фаворитку "Євробачення-2021" з молодою Аллою Пугачовою.

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