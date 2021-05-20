Сьогодні другий півфінал Євробачення-2021: де дивитися онлайн і о котрій початок

Фінал 65-го міжнародного конкурсу "Євробачення" відбудеться вже в цю суботу, 22 травня

Eurovision: Rotterdam 2021 Фото: скриншот

Сьогодні, 20 травня, в Роттердамі (Нідерланди) відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Букмекери назвали трійку лідерів другого півфіналу Євробачення. Один з них не вийде на сцену.

Life Сьогодні розповідають, коли і де дивитися "Євробачення-2021".

Перший півфінал "Євробачення" пройшов 18 травня, другий півфінал – сьогодні, 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

В Україні "Євробачення-2021" будуть транслювати два телеканали – СТБ і UA: Перший в 22:00.

Порядок виступів на "Євробаченні-2021" у другому півфіналі:

Сан-Марино

Естонія

Чехія

Греція

Австрія

Польща

Молдова

Ісландія

Сербія

Грузія

Албанія

Португалія

Болгарія

Фінляндія

Латвія

Швейцарія

Данія

Раніше ми повідомляли, що Go_A на "Євробаченні" бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами в YouTube.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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