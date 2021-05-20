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Переможець Євробачення-2019 захворів на COVID-19 і не виступатиме у фіналі конкурсу

Сьогодні, 16:03

Дункан Лоуренс отримав позитивний тест на COVID-19, через що не зможе виступити в інтервал-акті фіналу конкурсу "Євробачення-2021"

Дункан Лоуренс не зможе виступити в фіналі "Євробачення-2021"
Дункан Лоуренс не зможе виступити в фіналі "Євробачення-2021"
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Не тільки представники Ісландії не зможуть вийти на сцену "Євробачення-2021". Переможець "Євробачення-2019" Дункан Лоуренс, який мав виступати в фіналі конкурсу, не зможе цього зробити через позитивний тест на COVID-19.

Сумна новина з'явилася на офіційному сайті "Євробачення".

"Ми дуже засмучені, адже Дункан заслуговує живого виступу на сцені конкурсу. Ми дуже пишаємося його виступом на розігріві в першому півфіналі. Звичайно, ми бажаємо Дункану якнайшвидшого одужання!" – сказав Сітс Баккер, виконавчий продюсер конкурсу.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Також керівництво конкурсу заявило, що Дункан "дуже розчарований", адже він "чекав цього виступу два роки".

Повідомляється, що з 6 квітня всім співробітникам конкурсу, волонтерам, артистам і представникам преси було проведено більше 24 400 тестів на COVID-19. Тільки 16 з них (0,06%) дали позитивний результат.

Раніше ми розповідали, де і коли дивитися другий півфінал "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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