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Букмекери назвали трійку лідерів другого півфіналу Євробачення. Один з них не вийде на сцену

Сьогодні, 12:51

У першій трійці вірогідних фіналістів з другого півфіналу "Євробачення-2021" – Швейцарія, Болгарія та Ісландія

Учасники другого півфіналу "Євробачення-2021"
Учасники другого півфіналу "Євробачення-2021"
Фото: eurovision.tv

Сьогодні, 20 травня, в Роттердамі відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". На жаль, на сцену не зможуть вийти представники Ісландії – гурт Daði og Gagnamagnið, оскільки один з її учасників захворів на COVID-19.

Ісландія, до слова, входить в першу трійку країн-лідерів букмекерів, за прогнозами яких країна повинна пройти у фінал конкурсу. Хто ще разом ісландцями найімовірніше виступить в фіналі – читайте в нашому матеріалі.

У ТОП-3 рейтингу букмекерів – Швейцарія, Болгарія та Ісландія.

Скріншот: eurovisionworld.com

Швейцарія на "Євробаченні-2021"

Цього року Швейцарію представляє співак албанського походження Гьон Мухарремай. Псевдонім хлопця – Gjon's Tears (Сльози Гьона). Таке незвичайне ім'я співак вибрав собі завдяки історії з дитинства, коли, будучи ще маленьким, він зворушив свого діда до сліз, виконавши пісню Елвіса Преслі.

На конкурсі Гьон виконає композицію про кохання – Tout l'Univers (з французької – "Весь всесвіт").

Болгарія на "Євробаченні-2021"

Виконавиця з Болгарії VICTORIA заспіває про те, як важливо пам'ятати про своє коріння і сім'ю. Дівчина стала популярною після участі в четвертому сезоні болгарського "Х-фактору".

Ісландія на "Євробаченні-2021"

Гурт Daði & Gagnamagnið повинна була виступити у другому півфіналі з піснею 10 years (10 років) – саме стільки соліст гурту Дані одружений зі своєю коханою (яка теж, до речі, є членкинею гурту).

Як ми вже писали раніше, один з учасників колективу отримав позитивний тест на COVID-19. В ефірі шоу покажуть запис репетиції гурту.

Цікавий факт: в пісні 10 years звучить вокал тисячі людей з різних куточків світу.

Раніше ми повідомляли, що Go_A на "Євробаченні" бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами в YouTube.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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