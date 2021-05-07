Холостяк Залівако підтвердив, що перебуває у стосунках. А в Мережі назвали ім'я переможниці проєкту
Головний "Холостяк" країни відповів на найпопулярніші питання про своє особисте життя після проєкту
Герой 11 сезон "Холостяка" Михайло Заливако вирішив поспілкуватися з передплатниками в Instagram і відповісти на кілька запитань. Звичайно ж, найбільше прихильників цікавили подробиці про романтичне реаліті.
У головного "Холостяка" поцікавилися, чи закоханий він зараз. Михайло дав позитивну відповідь.
Також Заливако відповів, що зараз дуже щасливий.
Герой 11 сезону романтичного реаліті підтвердив, що знайшов кохання.
Уважні фани вважають, що переможницею проєкту стала колишня дружина Андрія Богдана Анна, яка різко відреагувала на критику хейтерів.
"Коли знімальна група з Мішею відзначала старт проєкту на ТБ, там був і Макс, який викладав відео в Instastories з цього веселого торжества. І" випадково "в кадр потрапила Аня. Тоді і пішли чутки і припущення, хоча всі ми розуміємо, що вона там точно не випадково була, і саме вона переможниця ", – написали в Мережі.
Раніше одна з учасниць "Холостяка -11" розповіла, що у глядачів склалося про неї неправильне враження.
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