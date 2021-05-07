Холостяк Залівако підтвердив, що перебуває у стосунках. А в Мережі назвали ім'я переможниці проєкту

Головний "Холостяк" країни відповів на найпопулярніші питання про своє особисте життя після проєкту

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Герой 11 сезон "Холостяка" Михайло Заливако вирішив поспілкуватися з передплатниками в Instagram і відповісти на кілька запитань. Звичайно ж, найбільше прихильників цікавили подробиці про романтичне реаліті.

У головного "Холостяка" поцікавилися, чи закоханий він зараз. Михайло дав позитивну відповідь.

Також Заливако відповів, що зараз дуже щасливий.

Герой 11 сезону романтичного реаліті підтвердив, що знайшов кохання.

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Уважні фани вважають, що переможницею проєкту стала колишня дружина Андрія Богдана Анна, яка різко відреагувала на критику хейтерів.

"Коли знімальна група з Мішею відзначала старт проєкту на ТБ, там був і Макс, який викладав відео в Instastories з цього веселого торжества. І" випадково "в кадр потрапила Аня. Тоді і пішли чутки і припущення, хоча всі ми розуміємо, що вона там точно не випадково була, і саме вона переможниця ", – написали в Мережі.

Раніше одна з учасниць "Холостяка -11" розповіла, що у глядачів склалося про неї неправильне враження.

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