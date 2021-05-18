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27-річна Аріана Гранде таємно вийшла заміж за агента з нерухомості

Сьогодні, 10:08

Американська поп-зірка Аріана Гранде вийшла заміж за свого нареченого Далтона Гомеса. Пара влаштувала маленьке таємне весілля в Каліфорнії

Аріана Гранде і Далтон Гомес
Аріана Гранде і Далтон Гомес
Фото: instagram.com/arianagrande

У минулі вихідні 27-річна співачка Аріана Гранде зв'язала себе узами шлюбу зі своїм обранцем, 25-річним Далтоном Гомесом. Ще в грудні минулого року Аріана показала розкішне каблучку з діамантом, і, судячи з усього, пара вирішила більше не зволікати і нарешті влаштувати романтичне весілля.

Як повідомляє BBC, весілля Аріани Гранде і Далтона Гомеса пройшла в Каліфорнії. Було менш як 20 гостей і все пройшло в скромному та інтимному форматі.

"Кімната була такою щасливою і повною кохання. Пара та обидві родини не могли бути щасливішими", – повідомило джерело.

Каблучка Аріани Гранде
Каблучка Аріани Гранде
Фото: instagram.com/arianagrande

В кінці минулого року агент з нерухомості Далтон Гомес зробив пропозицію співачці. У каблучку з діамантом він вставив перлину прикраси, яку Аріані Гранде подарувала її бабуся.

Напередодні Різдва Аріана поділилася новиною про їхні заручини. Попри те, що пара разом вже понад рік, співачка не одразу почала активно постити фото зі своїм обранцем. Ймовірно, фотографій з весілля теж не буде найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Аріана Гранде стала першою жінкою в історії Instagram, яка набрала рекордну кількість підписників.

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