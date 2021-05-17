У Білла Гейтса був тривалий роман зі співробітницею Microsoft. Через це він пішов з компанії – ЗМІ
Через таємні романтичні стосунки засновнику Microsoft довелося залишити раду директорів знаменитої корпорації
Засновник Microsoft Білл Гейтс, який розлучається зі своєю дружиною після 27 років шлюбу, залишив раду директорів корпорації через роман з колегою, повідомляє WSJ.
У 2020 році члени ради директорів Microsoft Corp. вирішили, що Білл Гейтс повинен залишити корпорацію через розслідування його романтичних стосунків з підлеглою, що було визнано недоречним і викликало скандал.
Члени ради директорів, яким було доручено займатися цим питанням, найняли юридичну фірму для проведення розслідування в кінці 2019 року, після того, як інженерка Microsoft заявила в листі, що у неї протягом багатьох років були сексуальні стосунки з Гейтсом.
За словами інсайдерів, в ході розслідування деякі члени ради директорів вирішили, що Білл Гейтс більше не може займати посаду директора в компанії з розробки програмного забезпечення, яку він заснував і керував десятиліттями. Гейтс подав у відставку до того, як правління завершило розслідування і змогло прийняти офіційне рішення з цього питання.
Після того, як інформація про стосунки Білла Гейтса потрапила в пресу, його представниця зробила наступну заяву: "Майже 20 років тому був роман, який закінчився полюбовно. Рішення Білла Гейтса залишити раду директорів жодним чином не пов'язане з цим питанням. Пан Гейтс вирішив приділяти більше часу благодійності".
Раніше ЗМІ дізналися причину розлучення Білла Гейтса з дружиною.
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