У Білла Гейтса був тривалий роман зі співробітницею Microsoft. Через це він пішов з компанії – ЗМІ

Через таємні романтичні стосунки засновнику Microsoft довелося залишити раду директорів знаменитої корпорації

Білл Гейтс Фото: The Verge

Засновник Microsoft Білл Гейтс, який розлучається зі своєю дружиною після 27 років шлюбу, залишив раду директорів корпорації через роман з колегою, повідомляє WSJ.

У 2020 році члени ради директорів Microsoft Corp. вирішили, що Білл Гейтс повинен залишити корпорацію через розслідування його романтичних стосунків з підлеглою, що було визнано недоречним і викликало скандал.

Члени ради директорів, яким було доручено займатися цим питанням, найняли юридичну фірму для проведення розслідування в кінці 2019 року, після того, як інженерка Microsoft заявила в листі, що у неї протягом багатьох років були сексуальні стосунки з Гейтсом.

За словами інсайдерів, в ході розслідування деякі члени ради директорів вирішили, що Білл Гейтс більше не може займати посаду директора в компанії з розробки програмного забезпечення, яку він заснував і керував десятиліттями. Гейтс подав у відставку до того, як правління завершило розслідування і змогло прийняти офіційне рішення з цього питання.

Фото: instagram.com/thisisbillgates

Що про це говорить Гейтс?

Після того, як інформація про стосунки Білла Гейтса потрапила в пресу, його представниця зробила наступну заяву: "Майже 20 років тому був роман, який закінчився полюбовно. Рішення Білла Гейтса залишити раду директорів жодним чином не пов'язане з цим питанням. Пан Гейтс вирішив приділяти більше часу благодійності".

Раніше ЗМІ дізналися причину розлучення Білла Гейтса з дружиною.

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