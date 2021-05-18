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Первая супруга Киркорова обвинила Примадонну в их расставании: Она меня ненавидела

Сегодня, 11:56

Личная жизнь Киркорова окутана тайнами, за исключением их с Аллой Пугачевой громкого брака. Одна из бывших артиста, которая считается его первой гражданской супругой, поделилась деталями их расставания

Филипп Киркоров, Мария Шатланова
Филипп Киркоров, Мария Шатланова
Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/mariashatlanova

Первая гражданская супруга Филиппа Киркорова, который недавно не узнал собственный голос в песне, Мария Шатланова заявила, что Примадонна относилась к ней враждебно. Девушка приоткрыла детали их отношений с певцом и назвала настоящую причину разрыва.

Мария Шатланова состояла в отношениях с Филиппом Киркоровым еще до начала его романа с Примадонной. Мария снималась в некоторых клипах артиста, ездила с ним на гастроли и была его музой. Однако, они расстались незадолго до того, как Киркоров вступил в брак с Пугачевой. По словам Марии, расставание ей далось непросто. Об этом передает РИА ФАН.

"После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить. И я нашла способ – йогу. Она стала для меня спасением", – сказала Шатланова.

Экс-возлюбленная Киркорова считает, что Примадонна всегда была его кумиром. Тем не менее, как уверена Мария, певец достиг вершин в карьере не благодаря Алле Пугачевой, а своими силами. Мария добавила, что Пугачева всегда была кумиром артиста и, вероятно, остается им сейчас. Но отношения Примадонны и Марии не сложились. В итоге это привело к расставанию Шатлановой с королем поп-сцены.

"Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так", – заявила бывшая Киркорова.

Ранее сын Пугачевой не пошел школу и устроил ей кулинарный сюрприз.

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Источник: instagram.com/mariashatlanova
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