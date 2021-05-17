Син Галкіна і Пугачової не пішов школу і влаштував мамі кулінарний сюрприз (відео)

Максим Галкін зняв на відео, як Гаррі здивував свою зіркову маму. Тепер у хлопчика відкрили ще один талант – кулінарний

Гаррі зробив сюрприз Аллі Пугачовій Фото: instagram.com/maxgalkinru

Чоловік Примадонни, Максим Галкін, який днями поділився новим фото підросла дочки, показав, який сюрприз влаштував їх син мамі. 7-річний Гаррі приготував для Алли Пугачової смачну випічку і зробив все майже без допомоги шеф-кухаря.

Роликом Галкін поділився у своєму Instagram-акаунті. Максим повідомив, що через застуду Гаррі пропустив школу, і поки його сестра була на навчанні, влаштував мамі сюрприз. На відео Гаррі провів 72-річну Аллу Пугачову на кухню, але просив її закрити очі, а потім урочисто представив свій кулінарний шедевр.

"Тут морквина, родзинки, яблуко, кориця, лимон, цукор, ванільний цукор і ще щось додавали", – сказав Гаррі.

Алла Пугачова була в захваті від сюрпризу і похвалила сина. А потім вони разом перейшли до дегустації, в той час, як Галкін знімав все на відео.

Максим Галкін показав, який сюрприз зробив син Аллі Пугачовій Відео: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше дочка Пугачової та Галкіна провела екскурсію по батьківському саду.

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