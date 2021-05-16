Відома українська співачка натякнула на роман з Позитивом
Анна Трінчер навіть зробила тату з силуетами Олексія і себе з кліпу Kiss
У новому кліпі Аня Трінчер грає дівчину, закохану в Позитива. Та що як вона насправді має почуття до Льоші Завгороднього, який розлучився зі своєю дружиною і тепер вільний?
Трінчер підігріла чутки про роман з колишнім учасником "Время и Стекло", уникнувши конкретної відповіді на питання Каті Осадчої про те, чи зустрічаються Аня і Льоша.
"Мені здається, що на це питання має відповісти чоловік", – коротко сказала артистка у відео, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".
Нещодавно Аня Трінчер зробила тату на честь виходу пісні Kiss – це зображення силуетів Позитива і Трінчер, які цілуються. Всього у співачки шість татуювань.
Раніше ексдружина Позитива заявила, що вона розчарувалася в їхніх стосунках.
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