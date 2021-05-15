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Філіп Кіркоров не впізнав власний голос у пісні і це дуже смішно (відео)

Сьогодні, 15:20

Поп-король почув пісню "Кіліманджаро", записану в 2000 році і не впізнав сам себе

Фото: Скриншот из видео

Філіп Кіркоров взяв участь в розважальному шоу на російському ТБ, де також з'явиться співачка Ані Лорак. Артист став гостем першого епізоду "Я бачу твій голос" і вже встиг осоромитися.

Поп-король не впізнав свій голос і пісню, яку виконав ведущий шоу Володимир Макроні. Суть проекту в тому, що учасник за допомогою інтуїції вгадує, хто з гостей насправді співає, а хто – лише відкриває рот під фонограму.

На одному з етапів програми Марконі виконав пісню Кіркорова "Кіліманджаро" під фонограму, просто відкриваючи рот, чим здивував Філіпа.

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"За класику взявся! А хто це співав зараз? Хто співав? Ти? Це я? Уявляєш, я не впізнав свою фонограму! Ну це було 20 років тому, слухай", – сказав здивований Кіркоров.

Дивіться, як це було:

Нагадаємо, що раніше Кіркоров похвалився ексклюзивної сумкою від Louis Vuitton за 371 тисячу гривень.

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