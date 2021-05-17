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Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

Сьогодні, 14:40

Співачку все частіше можна помітити з актором Романом Полянським

Фото: instagram.com/alina_grosu

Про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року, коли співачка почала постити фото з Романом Полянським – російським актором, який переїхав в Україну. Ми навіть писали про 5 доказів того, що Аліна Гросу і Роман Полянський – пара.

Минулого вечора вони знову з'явилися разом на світському заході – церемонії премії "Viva! Awards". Відповідні відео Аліна опублікувала у себе в Instastories. Вони з романом виглядають ну дуже мило.

Відео: instagram.com/alina_grosu

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Нещодавно Гросу опублікувала в Instagram романтичні знімки з Полянським. І хоча вони досі офіційно не підтвердили стосунки, шанувальники Аліни давно впевнені, що Роман – її новий бойфренд.

, GROSU (@alina_grosu)

Аліну можна зрозуміти – вона не поспішає оголошувати про новий роман, адже зовсім недавно вона вийшла заміж і дуже швидко розлучилася.

Раніше ми також писали, що відомо про нового обранця Аліни Гросу.

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