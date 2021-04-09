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Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

Сьогодні, 15:02

Подружжя разом прожило 73 роки

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо про смерть чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Вони прожили в шлюбі 73 роки. Пропонуємо згадати найцікавіші факти про історію кохання 94-річної Єлизавети II і принца Філіпа.

1. Передусім варто знати, що познайомилися Єлизавета (а тоді Лілібет) і Філіп ще 29 листопада 1934 року на весіллі принцеси Марини Грецької і Датської та принца Георга. Потім кілька разів бачилися на офіційних прийомах і заходах до доленосної зустрічі в липні 1939 року в Королівському військово-морському коледжі в Дартмут, де тоді навчався Філіп. Так-так, майбутній чоловік королеви – був моряком! І юна 13-річна принцеса закохалася в 18-річного простого бідного хлопця, незважаючи на шляхетне походження. Між підлітками зав'язалося листування.

2. Не варто забувати, що Єлизавета II і принц Філіпп є чотириюрідними братом і сестрою.

3. Вже 1943 року близькі стали помічати, що між 17-річною принцесою і Філіпом зав'язався роман. Однак монарша родина мала дещо інші плани: на прикметі були більш вдалі партії для дочки.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп в молодості
Королева Єлизавета II і принц Філіпп в молодості
Фото: Getty Images

4. Принцеса Єлизавета і Філіп були заручені потайки. Влітку 1946 року Філіп попросив у короля руки спадкоємиці престолу. Георг VI дав свою згоду неохоче і за умови, що жодних офіційних заяв про заручини не буде до досягнення принцесою 21-річчя. Офіційне оголошення було зроблене лише 9 липня 1947 року.

Принц Філіп та Єлизавета II в молодості
Принц Філіп та Єлизавета II в молодості
Фото: Getty Images

5. Перед шлюбом з принцесою Філіп 1947 року відмовився від своїх грецьких і датських титулів, взяв британське прізвище матері – Маунтбаттен – і перейшов з грецького православ'я в англіканство. Георг VI же напередодні одруження присвоїв Філіпу титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвічського.

6. Подейкують, що вранці в день весілля Єлизавети і Філіпа сталася неприємна подія: тіара принцеси, виготовлена ​​1919 року для Марії Текської з діамантів, які належали ще королеві Вікторії, раптово тріснула. Втім, це не стало поганою прикметою, а королева-мати заспокоїла доньку, запевнивши, що її встигнуть вчасно полагодити. Так все і було.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп в день весілля
Королева Єлизавета II і принц Філіпп в день весілля
Фото: Getty Images

7. На той момент ще принцеса Єлизавета і принц Філіп одружилися об 11:30 за Гринвічем 20 листопада 1947 року в Вестмінстерському абатстві. Їх церемонія була записана і транслювалася на радіо BBC для 200 мільйонів людей по всьому світу.

Весілля принца Філіпа і Єлизавети II
Весілля принца Філіпа і Єлизавети II
Фото: Getty Images

8.У пари четверо дітей. Принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард. Цікавий факт, що другого сина пара назвала на честь батька Філіпа.

Принц Філіп та Єлизавета II з дітьми
Принц Філіп та Єлизавета II з дітьми
Фото: Getty Images

9.При сходженні Єлизавети II на престол Філіп був першим, хто приніс їй присягу зі словами: "Я, Філіп, герцог Единбурзький, стану Вашим васалом у хворобі й здоров'ї, служитиму Вам вірою і правдою, з пошаною і повагою, до самої смерті. Хай допоможе мені Бог".

10.Стосунки Єлизавети II і принца Філіпа не завжди були ідеальні. Деякий час ходили чутки про його романи з Мерль Оберон, з письменницею Дафной Дюморье і телеведучої Кеті Бойл. Також принцу Філіпу приписували стосунки з Олександрою Кентской, двоюрідною сестрою королеви.Но пара завжди зберігала мовчання.

Кейт Міддлтон і принц Вільям вже встигли відреагувати на смерть принца Філіпа.

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Джерело: Сьогодні
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