Букінгемський палац потопає в квітах – британці тужать за принцем Філіпом

Тисячі людей їдуть до королівської резиденції

Після звістки про смерть принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II, британці масово їдуть до Букінгемському палацу.

Тисячі громадян приїхали до королівської резиденції покласти квіти і висловити свої найглибші співчуття, розповіли новинам "Сьогодні" місцеві жителі.

Чоловік королеви Єлизавети помер за два місяці до свого сторіччя. Принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на смерть принца Філіпа. В їхньому офіційному Instagram-акаунті з'явився пост з повідомленням про втрату і чорно-білим фото герцога.

Проводжати принца Філіпа будуть у Віндзорі. Похорон будуть не державним – на ньому буде присутнє лише вузьке коло родичів, друзів і глав з країн Співдружності.

На сторінках світових лідерів в соцмережах з'явилися співчуття королеві і її сім'ї.

Чи приїдуть принц Гаррі і вагітна другою дитиною Меган Маркл на похорон принца Філіпа – поки невідомо.

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