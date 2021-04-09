Стало відомо, як поховають чоловіка Єлизавети II принца Філіпа

Герцог Единбурзький буде похований в садах Віндзорського замку

Проводжати принца Філіпа, який помер сьогодні у віці 99 років, будуть у Віндзорі. Похорони будуть не державними – на них буде присутнє лише вузьке коло родичів, друзів і глав з країн Співдружності.

Перед похороном тіло герцога Единбурзького буде знаходитися в палаці Сент-Джеймс. Саме там кілька днів лежало тіло принцеси Діани в 1997 році перед її похоронами. Про це повідомляє New York Post.

Принц Філіп Фото: Getty Images

Ще за життя герцог Единбурзький заявив, що не хоче, щоб навколо його похоронів було багато офіційної "метушні". На формат також вплинула пандемія COVID-19, оскільки буде необхідно дотримуватися заходів безпеки. Тому цілком можливо, що будуть присутні навіть не всі члени королівської сім'ї.

Приватна служба, швидше за все, пройде в каплиці Святого Георга в Віндзорському замку, де принца Філіпа будуть вшановувати за військовими традиціями. Туди не будуть допущені телевізійники та журналісти.

Самі похорони відбудуться в закритих для відвідування громадськості садах Фрогмор, які знаходяться на території Віндзорського замку. Тому шанувальники королівської сім'ї не зможуть попрощатися з принцом Філіпом біля його труни.

Королівська усипальниця у Фрогморі Фото: wikipedia.org

До цього на випадок смерті принца Філіпа був розроблений план під назвою "Операція Форт-Брідж": на похорони повинні були приїхати сотні військовослужбовців, поліцейських і тисячі людей, щоб віддати данину поваги та попрощатися. Деякі люди могли б навіть ночувати недалеко від місця поховання, щоб дивитися, як пройде військова процесія.

Тим часом у Великобританії почався загальнонаціональний 30-денний траур.

На смерть герцога Единбурзького вже відреагували Кейт Міддлтон і принц Вільям.

У листопаді минулого року принц Філіп і королева Єлизавета II відзначили 73-ту річницю свого весілля – їхню надзвичайну історію кохання читайте тут.

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