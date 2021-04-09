Стало відомо, як поховають чоловіка Єлизавети II принца Філіпа
Герцог Единбурзький буде похований в садах Віндзорського замку
Проводжати принца Філіпа, який помер сьогодні у віці 99 років, будуть у Віндзорі. Похорони будуть не державними – на них буде присутнє лише вузьке коло родичів, друзів і глав з країн Співдружності.
Перед похороном тіло герцога Единбурзького буде знаходитися в палаці Сент-Джеймс. Саме там кілька днів лежало тіло принцеси Діани в 1997 році перед її похоронами. Про це повідомляє New York Post.
Ще за життя герцог Единбурзький заявив, що не хоче, щоб навколо його похоронів було багато офіційної "метушні". На формат також вплинула пандемія COVID-19, оскільки буде необхідно дотримуватися заходів безпеки. Тому цілком можливо, що будуть присутні навіть не всі члени королівської сім'ї.
Приватна служба, швидше за все, пройде в каплиці Святого Георга в Віндзорському замку, де принца Філіпа будуть вшановувати за військовими традиціями. Туди не будуть допущені телевізійники та журналісти.
Самі похорони відбудуться в закритих для відвідування громадськості садах Фрогмор, які знаходяться на території Віндзорського замку. Тому шанувальники королівської сім'ї не зможуть попрощатися з принцом Філіпом біля його труни.
До цього на випадок смерті принца Філіпа був розроблений план під назвою "Операція Форт-Брідж": на похорони повинні були приїхати сотні військовослужбовців, поліцейських і тисячі людей, щоб віддати данину поваги та попрощатися. Деякі люди могли б навіть ночувати недалеко від місця поховання, щоб дивитися, як пройде військова процесія.
Тим часом у Великобританії почався загальнонаціональний 30-денний траур.
На смерть герцога Единбурзького вже відреагували Кейт Міддлтон і принц Вільям.
У листопаді минулого року принц Філіп і королева Єлизавета II відзначили 73-ту річницю свого весілля – їхню надзвичайну історію кохання читайте тут.
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