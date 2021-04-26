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Одним абзацом. Як пройшла церемонія Оскар-2021

Сьогодні, 07:06

Вперше церемонія нагородження головної кінопремії світу відбулася під час пандемії, і не онлайн, а в живому форматі

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія кінопремії "Оскар-2021". Через пандемію коронавірусу подію не стали скасовувати, натомість організатори провели івент із урахуванням карантинних правил та обмежень. Тріумфаторами 93-го "Оскара" стали фільми "Земля кочівників", "Звук металу", "Манк", акторка Френсіс Макдорманд, актор Ентоні Гопкінс, який тепер найстаріший актор, який отримав статуетку Академії – йому 83, а також Хлої Чжао – режисерка "Землі кочівників". На червоній доріжці зірки показали спеціально підготовлені вбрання, переважно червоного і золотого кольорів. Найкращі сукні ми обговорювали тут. Під час пре-шоу показали виступи номінантів на кращу музику. Сама ж церемонія пройшла в спокійній атмосфері, гостей в залі було мало (через COVID-19), а в соцмережах пишуть, що "Оскар-2021" був нудним, і найбільше чекали на появу Бреда Пітта.

Фото: instagram.com/theacademy
Фото: instagram.com/theacademy
Фото: instagram.com/theacademy
Фото: instagram.com/theacademy

Читайте докладно про те, як пройшла церемонія нагородження премії "Оскар-2021".

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