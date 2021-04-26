Чем запомнится Оскар-2021: тверк 74-летней Гленн Клоуз и 7 других ярких фотоисторий

В ночь на 26 апреля состоялась церемония награждения "Оскар". И хотя она, скорее всего, войдет как самая скучная церемония в истории, были также и яркие моменты, которые вы точно должны увидеть

Минувшей ночью в Голливуде состоялось самое волнительное кинособытие этой весны – церемония награждения "Оскар-2021". Мероприятие в этом году было под большим вопросом. Пройдет церемония вживую или в виртуальном формате? Где она состоится, и смогут ли знаменитости показать наряды? Затем, когда организаторы заявили, что церемония пройдет в новой локации – вокзале Лос-Анджелеса, а также пообещали, что "все будет как в кино", признаемся, мы были заинтригованы.

Но, как оказалось, "Оскар" снова прошел так, как и всегда, а имена победителей в большинстве номинаций были слишком очевидны. Тем не менее, как для пандемичного года, через который прошел мир кино, было что-то душевное и особенное во всем этом. Вот восемь самых запоминающихся моментов 93-й церемонии вручения "Оскар-2021".

1. Все было действительно "как в кино"

United Stations в Лос-Анджелесе Фото: twitter.com/TheAcademy

Требования к соблюдению социального дистанцирования вынудили организаторов "Оскара" пойти на креативные решения. И, признаем, это того стоило. Голливуд есть Голливуд – здесь всегда знают, как превратить даже самый обычный вокзал в настоящий дворец и обуздать магию кино.

2. Звезда "Минари" пофлиртовала с Брэдом Питтом, а заодно получила "Оскар"

Юн Е-джин и Брэд Питт Фото: twitter.com/TwitterMovies

73-летняя актриса Юн Е-джон из фильма "Минари", выйдя на сцену за своим "Оскаром", в первую очередь обратила внимание на Брэда Питта

"Мистер Брэд Питт, наконец-то, рада познакомиться! Где вы были, когда мы снимали фильм?", – сказала она, имея в виду продюсерскую компанию Plan B, которая продюсировала фильм "Минари".

Основатели Plan B – Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Кстати, Юн Е-джон стала первой южнокорейской актрисой, получившей "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана".

3. Гленн Клоуз станцевала от души под трек Da Butt

На "Оскаре-2021" было немного комедийных моментов, но за один из них мы благодарны Гленн Клоуз. Звезда узнала песню Da Butt во время викторины Questlove и Lil Rey, и показала всем, как нужно танцевать тверк.

4. Звезды выглядели как настоящие киноиконы

Реджина Кинг, Кэри Маллиган, Колман Доминго и Зендая на "Оскаре-2021" Фото: Getty Images

Тут звезды полностью превысили ожидания зрителей, которые за этот год изрядно привыкли к домашним аутфитам. Но даже пандемия не является поводом надевать скучные цвета и скромничать. Раз уже блистать, то по-настоящему. В итоге так и получилось.

5. Хлоя Чжао вошла в историю "Оскара"

Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао Фото: Скриншот из видео

За роуд-муви "земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд в главной роли Хлоя Чжао получила награды за "Лучший фильм" и "Лучшую режиссуру". Несмотря на 93-летнюю историю "Оскара", Чжао стала второй женщиной, победившей в этой номинации. До нее эту награду получила Кэтрин Бигелоу за фильм "Повелитель бури" в 2010 году.

6. Появились первые темнокожие лауреаты "Оскара" за "Лучший грим и прически"

Миа Нил, Джамика Уилсон и Серхио Лопес-Ривера Фото: Getty Images

В номинации за "Лучший грим и прически" победил фильм "Ма Рейни: Мать блюза". Главную роль в картине сыграла Виола Дэвис, а Миа Нил и Джамика Уилсон стали первыми чернокожими обладателями Оскара в этой категории.

7. Эмиральд Феннел принесла женщинам еще одну знаковую победу

Эмиральд Феннел Фото: Getty Images

В продолжение темы силы женщин на церемонии, добавим еще один знаменательный момент – победу Эмиральд Феннелл. Она стала первой женщиной, победившей в категории "Лучший оригинальный сценарий" за фильм "Девушка, подающую надежды" ("Перспективная девушка"). Это впервые за последние 13 лет с момента награждения в этой категории сценаристки Диабло Коди за фильм "Джуно". Кстати, Эмиральд вообще не ожидала, что победит, поэтому не подготовила речь.

8. Сюрприз вечера – победа Энтони Хопкинса

Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс Фото: Скриншот из видео, themoviedb.org

Это был одновременно самый забавный и самый неловкий момент "Оскара-2021". Дело в том, что достопочтенный 83-летний Энтони Хопкинс стал самым взрослым обладателем золотой статуэтки в истории. Однако его не было на церемонии, чтобы забрать награду. В то же время победа Хопкинса стала неким разочарованием, потому что все ожидали, что награда достанется посмертно Чедвику Боузману. Кроме того, победителя в этой номинации объявили в конце вечера, так что победа Боузмана могла бы стать очень трогательным и душевным завершением мероприятия.

Ранее мы рассказали, в чем феномен "Земли кочевников", которой достался главный "Оскар-2021".

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