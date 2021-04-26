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Одним абзацем. Как прошла церемония Оскар-2021

Сегодня, 07:06

Впервые церемония награждения главной кинопремии мира состоялась во время пандемии, и не онлайн, а в живом формате

В Лос-Анджелесе состоялась церемония кинопремии "Оскар-2021". Из-за пандемии коронавируса событие не стали отменять, вместо этого организаторы провели ивент с учетом карантинных правил и ограничений. Триумфаторами 93-го "Оскара" стали фильмы "Земля кочевников", "Звук металла", "Манк", актриса Фрэнсис Макдорманд, актер Энтони Хопкинс, который теперь самый старый актер, получивший статуэтку Академии – ему 83, а также Хлои Чжао – режиссер "Земли кочевников". На красной дорожке звезды показали специально подготовленные наряды, преимущественно красного и золотого цветов. Самые лучшие платья мы обсуждали здесь. Во время пре-шоу показали выступления номинантов на лучшую музыку. Сама же церемония прошла в спокойной атмосфере, гостей в зале было мало (из-за COVID-19), а в соцсетях пишут, что "Оскар-2021" был скучным, и больше всего ждали появления Брэда Питта.

Фото: instagram.com/theacademy
Фото: instagram.com/theacademy
Фото: instagram.com/theacademy
Фото: instagram.com/theacademy

Читайте подробно о том, как прошла церемония награждения премии "Оскар-2021".

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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